PROBABILI FORMAZIONI LEVERKUSEN INTER: CHI GIOCA STASERA IN GERMANIA?

Con le probabili formazioni Leverkusen Inter ci avviciniamo alla grande partita che ci attende in Champions League fra i campioni di Germania e quelli d’Italia in carica. Il Bayer Leverkusen è ormai una certezza anche a livello internazionale, con la finale di Europa League l’anno scorso e ora un ottimo cammino in Champions, con un perentorio 5-0 rifilato al Salisburgo nella scorsa giornata per entrare fra le prime otto che avrebbero accesso immediato agli ottavi di finale, quindi sarà un test durissimo.

Video Bayer Leverkusen Salisburgo (5-0)/ Gol highlights: dominio tedesco (Champions League 26 Novembre 2024)

D’altro canto l’Inter sta facendo ancora meglio, con il successo contro il Lipsia che nello scorso turno ha collocato i nerazzurri al secondo posto solitario: il cammino è eccellente soprattutto grazie alla difesa, che è l’unica a non avere incassato ancora un gol in questa Champions League. Anche le prestazioni sembrano in crescita, come mostrato anche contro il Parma in campionato, quindi con le probabili formazioni Leverkusen Inter possiamo entrare nel clima di una partita che si annuncia affascinante.

DIRETTA/ Bayer Leverkusen Salisburgo (risultato 5-0) streaming video tv: domina Alonso (26 novembre 2024)

PRONOSTICO E QUOTE, UN QUADRO INCERTO

I nostri lettori sanno che il pronostico va di pari passo con le probabili formazioni e quindi per Leverkusen Inter cerchiamo di capire anche cosa ci dicono le quote dell’agenzia Snai, secondo le quali il Leverkusen padrone di casa è favorito, ma non di molto: il segno 1 è indicato a 2,25 mentre il segno 2 arriva a 3,10, infine il pareggio e quindi il segno X sarebbe quotato a 3,50.

PROBABILI FORMAZIONI LEVERKUSEN INTER

QUALCHE PROBLEMA PER XABI ALONSO

Nelle probabili formazioni Leverkusen Inter dobbiamo evidenziare che Xabi Alonso ha qualche problema nel reparto offensivo, dove pesano le defezioni in particolare di Boniface e Schick. Ecco allora che nel modulo 4-2-3-1 dei campioni di Germania dovrebbe essere Wirtz ad agire di fatto come un “falso 9”, con Frimpong, Palacios e Grimaldo alle sue spalle sulla trequarti. Il resto della rosa invece è al completo, per cui procedendo a questo punto a ritroso possiamo indicare Xhaka e Andrich nella coppia in mediana, mentre la retroguardia dovrebbe proporre Hradecky naturalmente in porta e davanti a lui la difesa a quattro composta da Mukiele, Tah, Tapsoba e Hincapié da destra a sinistra.

Diretta/ Liverpool Bayer Leverkusen (risultato finale 4-0): Luis Diaz incontenibile! (5 novembre 2024)

FASCE OSTICHE PER INZAGHI

Non tutto fila liscio anche per i nerazzurri di Simone Inzaghi nelle probabili formazioni Leverkusen Inter, in particolare sulle fasce, con la febbre di Dumfries a complicare le difficoltà, pensando anche agli acciacchi di Buchanan. Inoltre Pavard è ancora fuori, come d’altronde Acerbi, per cui in difesa non dovrebbero esserci dubbi sul terzetto davanti a Sommer, formato naturalmente da Bisseck, De Vrij e Bastoni. L’esterno destro sarà quindi Darmian, con Carlos Augusto invece possibile titolare a sinistra per dare respiro a Dimarco; opzione turnover anche per Barella, che è insidiato quindi da Frattesi, mentre Zielinski dovrebbe avere la meglio su Mkhitaryan. Da questi discorsi è invece escluso il grande ex Calhanoglu in cabina di regia, mentre in attacco dovrebbe giocare Taremi, con Thuram favorito su Lautaro Martinez per completare la coppia.

PROBABILI FORMAZIONI LEVERKUSEN INTER: IL TABELLINO

LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Mukiele, Tah, Tapsoba, Hincapié; Xhaka, Andrich; Frimpong, Palacios, Grimaldo; Wirtz. All. Xabi Alonso.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. All. Inzaghi.