Probabili formazioni Liechtenstein Italia/ Diretta tv sarà ampio turnover per Mancini

Si accenderà solo domani sera a Vaduz alle ore 20,45 la sfida tra Liechtenstein e Italia, incontro valido per l’ottava giornata del girone J per le Qualificazioni agli Europei 2020: è dunque tempo di prendere in esame anche le probabili formazioni che vedremo solo domani sera al Rheinpark Stadion. Di fatto non sono pochi i dubbi che si affollano nello spogliatoio di Mancini, intento a disegnare le probabili formazioni di Liechtenstein Italia: il ct azzurro, col successo con la Grecia ha infatti messo in cassaforte il pass per Euro 2020 e potrebbe dunque dare spazio a chi finora ha giocato poco. Ovviamente però l’intenzione non è certo quello di andare a Vaduz allo sbaraglio: sarà dunque turnover per gli azzurri ma misurato e tenuto conto anche di chi ha dato forfait dopo l’Olimpico come Chiesa e D’Ambrosio. Pure per il Liechtenstein di Kolvidsson i tre punti messi in palio contano poco, visto che la nazionale non prenderà parte dalla prossima edizione degli Europei: certo il ct non potrà rinunciare ai suoi uomini migliori per affrontare in casa una squadra di valore come quella italiana. Andiamo allora ad analizzare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Liechtenstein Italia.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo subito a tutti gli appassionati che la sfida Liechtenstein Italia si potrà seguire in diretta tv e in chiaro sul digitale terrestre collegandosi su Rai 1. Inoltre il match sarà anche visibile in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno sul sito raiplay.it, tramite smart tv o pc, oppure scaricando l’applicazione Rai Play per vedere la partita tramite dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIECHTENSTEIN ITALIA

LE MOSSE DI KOLVIDSSON

Per le probabili formazioni di Liechtenstein Italia, il ct Kolvidsson dovrebbe di nuovo puntare sul 3-4–1-2 come modulo di partenza e pure su chi ha già giocato settimana scorsa contro l’Armenia. Anche domani a Vaduz dunque dovremmo vedere Buchel tra i pali, con il trittico Goppel-Kaufmann-Malin adibito alla difesa. Per la mediana a 4 si fanno dunque poi avanti capitan Martin Buchel e Polverini, ma pure si fa avanti Aaron Sele dalla panchina: toccherà allora al duo Meier-Rechsteiner agire in corsia. Sono poi maglie abbastanza confermate anche in attacco per il Liechtenstein, con Hasker adibito sulla tre quarti a sostegno di Salanovic e Gubser: da notare però la presenza di Frisk in panchina, in gol contro gli armeni pochi giorni fa.

LE SCELTE DI MANCINI

Come detto prima sarà turnover in casa azzurra per le probabili formazioni di Liechtenstein Italia, sia pure con alcuni accorgimenti: il ct della nazionale però non rinuncerà al classico 4-3-3 di partenza. Ecco dunque che per la trasferta di Vaduz potremmo vedere Sirigu tra i pali al posto di Donnarumma e davanti anche la coppia Romagnoli-Mancini (Bonucci ha bisogno di riposo): ai lati vedremo alla Spinazzola in coppia con Di Lorenzo, che debutterà approfittando dell’out di D’Ambrosio. Per la mediana la certezza di Mancini è Jorghino, ma pure Tonali si fa avanti: al fianco nel modulo a tre vedremo allora Zaniolo e Verratti. Sarà poi ampio turnover annunciato in precedenza per l’attacco dell’Italia: vedremo domani Andrea Belotti prima punta, con Bernardeschi e El Shaarawy ai lati del tridente.

IL TABELLINO

LIECHTENSTEIN (3-4-1-2): 1 Buchel; 3 Goppel, 4 Kaufmann, 6 Malin; 14 Meier. 13 Buchel; 23 Polverino, 22 Rechsteiner; 18 Hasler; 17 Gubser, 11 Salanovic All. Kolvidsson

ITALIA (4-3-3): 1 Sirigu; Di Lorenzo, 13 Romagnoli, 23 Mancini, 7 Spinazzola; 216 Zaniolo, 7 Jorginho, 6 Verratti; 20 Bernardeschi, 9 Belotti, 22 El Shaarawy All. Mancini



