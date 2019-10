Probabili formazioni Liechtenstein Italia/ Quote, sarà turnover totale per Mancini?

Liechtenstein Italia si gioca alle ore 20.45: le due formazioni sono attese in campo a Vaduz per una nuova partita delle qualificazioni agli Europei 2020, traguardo che l’Italia di Roberto Mancini a dire il vero ha già raggiunto con il successo di sabato sera contro la Grecia. Di conseguenza a Vaduz potremmo vedere un turnover pressoché totale, per dare spazio e onori a tutti i giocatori del gruppo azzurro, schierando comunque una formazione che può benissimo ottenere l’obiettivo della vittoria, che comunque serve sempre per il ranking. Tutto questo premesso, possiamo allora andare ad analizzare le ultime notizie circa le probabili formazioni di Liechtenstein Italia.

QUOTE E PRONOSTICO

Nel frattempo diamo uno sguardo alle quote su Liechtenstein Italia. Pronostico a senso unico, l’agenzia Snai quota il segno 2 a 1,01, mentre poi si sale già a 22 volte la posta in palio con il segno X e fino a 45 volte la giocata in caso di segno 1, per una vittoria che farebbe la storia del calcio in Liechtenstein.

PROBABILI FORMAZIONI LIECHTENSTEIN ITALIA

LE MOSSE DI KOLVIDSSON

Per le probabili formazioni di Liechtenstein Italia, ecco che tra i padroni di casa il c.t. Kolvidsson dovrebbe di nuovo puntare su chi ha pareggiato contro l’Armenia, risultato di prestigio per la piccola Nazionale alpina che oggi proverà almeno a fare bella figura anche contro gli azzurri. Anche stasera a Vaduz dunque dovremmo vedere il 3-4-1-2 con Buchel tra i pali, protetto dalla retroguardia a tre Goppel-Kaufmann-Malin. Per la mediana capitan Martin Buchel e Polverini sono i favoriti per comporre la coppia centrale, mentre Meier a destra e Rechsteiner a sinistra dovrebbero essere i due esterni. Infine non ci attendiamo particolari sorprese anche in attacco per il Liechtenstein, con Hasker trequartista a sostegno di Salanovic e Gubser, anche se Frisk (in gol contro gli armeni) è una validissima soluzione alternativa.

LE SCELTE DI MANCINI

Come detto prima, sarà turnover in casa azzurra per le probabili formazioni di Liechtenstein Italia pur non rinunciando al 4-3-3 come modulo. Ecco dunque che per la trasferta di Vaduz potremmo vedere addirittura undici titolari diversi, anche se non è detto che Mancini arrivi davvero a una soluzione così estrema – alleno sette o otto cambi sembrano comunque certi. Ecco dunque Sirigu tra i pali al posto di Donnarumma e davanti a lui i due centrali Romagnoli-Mancini, facendo riposare certamente Bonucci e forse anche Acerbi. L’assenza di D’Ambrosio impone almeno un cambio anche sulle fasce, con Di Lorenzo a destra e ballottaggio Biraghi-Spinazzola a sinistra. A centrocampo potrebbe essere la volta buona di Tonali, magari con Cristante e Zaniolo oppure Bernardeschi, che dovrebbero comunque essere entrambi titolari, da definire chi sulla linea dei centrocampisti e chi nel tridente. Davanti dunque infine gli altri due titolari dovrebbero essere Belotti centravanti ed El Shaarawy a sinistra.

IL TABELLINO

LIECHTENSTEIN (3-4-1-2): Buchel; Goppel, Kaufmann, Malin; Meier, Buchel, Polverino, Rechsteiner; Hasler; Gubser, Salanovic. All. Kolvidsson.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Romagnoli, Mancini, Biraghi; Zaniolo, Tonali, Cristante; Bernardeschi, Belotti, El Shaarawy. All. Mancini.



