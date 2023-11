Probabili formazioni Liechtenstein Portogallo/ Quote: CR7 titolare? (qualificazioni Euro 2024, 16 novembre)

PROBABILI FORMAZIONI LIECHTENSTEIN PORTOGALLO: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Liechtenstein Portogallo ci avvicinano al match che si gioca alle ore 20:45 di giovedì 16 novembre, valido per le qualificazioni agli Europei 2024: nel gruppo J mancano due giornate, e il Portogallo ha già ampiamente ottenuto il pass per la fase finale. Ora però ha due gare per provare a chiudere a punteggio pieno, cosa importante per il prestigio ma anche per il ranking Uefa; sono 32 i gol segnati dalla nazionale lusitana, l’ultima partita giocata a metà ottobre è stata una goleada in Bosnia a conferma della superiorità della squadra rispetto alle avversarie.

Riguardo il Liechtenstein bisogna invece fare il discorso contrario, perché questa piccola nazionale ha sempre perso: la sensazione è che l’occasione per fare almeno un punto nelle qualificazioni agli Europei 2024 arriverà domenica contro il Lussemburgo, ma intanto già questa sera ci si potrebbe provare. Adesso mettiamoci nell’attesa della partita, nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che i due Commissari Tecnici potrebbero operare tra qualche ora, andando dunque a leggere insieme le probabili formazioni di Liechtenstein Portogallo.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo delle probabili formazioni di Liechtenstein Portogallo, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per il gruppo J delle qualificazioni agli Europei 2024. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa ha un valore che corrisponde a 33,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 18,00 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 1,02 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI LIECHTENSTEIN PORTOGALLO

LE SCELTE DI FUNFSTUCK

Quello di Konrad Funfstuck per Liechenstein Portogallo dovrebbe essere un 3-5-2, dunque avremo una difesa schierata in linea con Niklas Beck, Traber e Marxer che si dispongono a protezione del portiere Benjamin Buchel, a centrocampo invece potrebbe tornare Wieser che sarebbe una delle due mezzali insieme a Sele, con Marcel Buchel che a quel punto si prenderebbe il posto di playmaker davanti alla difesa. Sulle due corsie laterali possono agire Livio Meier a destra e Goppel a sinistra, qui non dovrebbero esserci troppi dubbi anche se la candidatura di Haas e Kindle è comunque attiva; Salanovic dovrebbe regolarmente essere in campo come prima punta, al suo fianco avremo per il momento un ballottaggio tra Luque-Notaro e Hasler con il CT del Liechtenstein che potrebbe anche risolverlo all’ultimo momento disponibile.

LE MOSSE DI MARTINEZ

Roberto Martinez ha perso Rafael Leao per Liechtenstein Portogallo: qui chiaramente i lusitani possono fare turnover visto l’obiettivo raggiunto e una partita non troppo impegnativa, ma staremo a vedere. Per il momento puntiamo sui titolari: dunque, in porta andrebbe Diogo Costa con Ruben Dias e Antonio Silva a formare la coppia centrale, poi possiamo puntare su Diogo Dalot e Joao Cancelo come terzini con l’ex di Inter e Juventus che ancora una volta verrebbe dirottato a sinistra. A centrocampo Palhinha può essere il regista, Bruno Fernandes arretrerebbe sulla mezzala (rispetto a quanto fa con il Manchester United), poi c’è solo l’imbarazzo della scelta per la seconda mezzala che potrebbe essere Vitinha come Matheus Nunes, senza dimenticarsi di Joao Neves e Ruben Neves. Davanti, Cristiano Ronaldo dovrebbe regolarmente giocare come prima punta; le prime scelte per gli esterni sono Bernardo Silva e Joao Felix, ma attenzione alle candidature di Bruma e Ricardo Horta così come quella di Diogo Jota, eventualmente impiegato come centravanti tattico.

PROBABILI FORMAZIONI LIECHTENSTEIN PORTOGALLO: IL TABELLINO

LIECHTENSTEIN (3-5-2): B. Buchel; Beck, Traber, Marxer; L. Meier, Sele, M. Buchel, Wieser, Goppel; Salanovic, Hasler. Allenatore: Konrad Kunfstuck

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva, Joao Cancelo; Joao Neves, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix. Allenatore: Roberto Martinez











