Probabili formazioni Lilla Chelsea/ Diretta tv: Lukaku ancora fuori?

PROBABILI FORMAZIONI LILLA CHELSEA: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Lilla Chelsea ci avviciniamo alla partita di ritorno degli ottavi di Champions League in programma domani sera, curioso incrocio nel quale la vincitrice del girone (Lilla) è nettamente sfavorita rispetto alla seconda che d’altronde è la squadra campione d’Europa in carica (il Chelsea). I campioni di Francia hanno vinto un girone che era francamente il più debole, sfruttando comunque la chance che la sorta sembrava avere riservato per loro, ma poi il sorteggio è stato beffardo.

Si riparte dal successo per 2-0 del Chelsea all’andata a Londra, che sembra avere di fatto già chiuso i giochi per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, anche se fatalmente nelle ultime tre settimane per i Blues il calcio giocato è passato in secondo piano. Sappiamo quale situazione stia vivendo il Chelsea, ma almeno sul campo potrebbe arrivare una buona notizia per Tuchel: tutto questo premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Lilla Chelsea.

LILLA CHELSEA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Lilla Chelsea sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201 del satellite) e Sky Sport 4K al canale 213, oppure su Infinity + tramite l’applicazione dedicata, in questo caso naturalmente parliamo più correttamente di una diretta streaming video, che sarà garantita anche per gli abbonati alla televisione satellitare tramite sito o app di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LILLA CHELSEA

LE MOSSE DI GOURVENNEC

Le probabili formazioni di Lilla Chelsea dovrebbero vedere i campioni di Francia scendere in campo con il modulo 4-4-2 dal primo minuto di gioco per tentare una difficile rimonta. Leo Jardim sarà titolare in porta, davanti a lui la retroguardia a quattro uomini con Celik e Gudmundsson esterni difensivi e in mezzo a loro Fonte e Botman come difensori centrali.

Proseguendo con l’altra linea a quattro in mediana, ecco Weah e Bamba come laterali di centrocampo con André e Xeka coppia centrale dal momento che Renato Sanches dovrebbe rimanere fuori e si tratta di una assenza pesante per le speranze del Lilla. Infine, nel reparto d’attacco dovremmo vedere Burak Yilmaz centravanti insieme a David.

LE SCELTE DI TUCHEL

Sul fronte inglese, Thomas Tuchel non cambia e nelle probabili formazioni di Lilla Chelsea ripropone il modulo 3-4-3 con Mendy tra i pali, protetto dalla consueta difesa a tre uomini che dovrebbe vedere titolari per i campioni d’Europa in carica Christensen, il punto di riferimento centrale Thiago Silva e l’ex romanista Rudiger.

A centrocampo c’è cautela circa le condizioni di Azpilicueta, che è ancora in dubbio e potrebbe quindi essere in bilico tra gli undici di partenza, dove comunque potrebbe fare compagnia a vecchie conoscenze del calcio italiano quali Jorginho, Kovacic e Marcos Alonso (a sua volta tuttavia da verificare). In attacco si profila ancora una volta la panchina per Lukaku, sostituito da Havertz, il quale dunque dovrebbe formae il tridente titolare con Werner e Ziyech.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI LILLA CHELSEA

LILLA (4-4-2): Leo Jardim; Celik, Fonte, Botman, Gudmundsson; Weah, B. André, Xeka, Bamba; J. David, B. Yilmaz. All.: Gourvennec.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, M. Alonso; Ziyech, Havertz, Werner. All.: Tuchel.



