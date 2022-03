Probabili formazioni Lille Chelsea/ Quote, tante scelte per Tuchel (Champions League)

PROBABILI FORMAZIONI LILLE CHELSEA: CHI GIOCA AL PIERRE MAUROY?

Le probabili formazioni di Lille Chelsea ci portano a parlare del ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2021-2022: al Pierre Mauroy si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 16 marzo e la situazione sembra francamente definita, perché all’andata i Blues hanno vinto 2-0 in casa e ora costringono i campioni di Francia a ottenere un successo con tre reti di scarto per evitare i tempi supplementari, con due (qualunque punteggio) per arrivare all’extra time e magari provare a forzare gli imprevedibili calci di rigore.

Per quello che si è visto in questi mesi comunque il Chelsea è una squadra decisamente superiore al Lille, in campionato la brusca frenata del Manchester City potrebbe anche averla rimessa in corsa per il titolo ma comunque sia c’è grande vantaggio per il terzo posto, mentre i transalpini dopo aver vinto la Ligue 1 a sorpresa stanno faticando. Il Chelsea campione in carica insomma non dovrebbe mancare la qualificazione ai quarti, ma vedremo quello che ci dirà il campo; intanto noi possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Lille Chelsea.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha emesso per Lille Chelsea indicano nei Blues la squadra favorita per la vittoria. Il segno 2 che identifica questa opzione vi farebbe guadagnare una somma pari a 1,87 volte quanto messo sul piatto, per contro abbiamo un valore che corrisponde a 4,25 volte l’importo investito per il segno 1 che regola l’eventualità del successo del Lille. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita equivalente a 3,55 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI LILLE CHELSEA: LE SCELTE DEI MISTER!

LE SCELTE DI GOURVENNEC

Nelle probabili formazioni di Lille Chelsea i dubbi di Jocelyn Gourvennec riguardano in particolar modo l’attacco: qui infatti l’allenatore dei campioni di Francia potrebbe puntare su Burak Yilmaz come prima punta, questo significherebbe arretrare la posizione di David che partirebbe sulla trequarti, insieme a lui i titolari potrebbero essere Gudmundsson e uno tra Jonathan Bamba e Timothy Weah, verosimilmente il primo. Per il resto invece le scelte di Gourvennec sembrano francamente fatte: in porta Leo Jardim ha scalzato Grbic che aveva iniziato la stagione come titolare dopo la partenza di Maignan, davanti al portiere portoghese agiranno certamente José Fonte e un Botman che è diventato oggetto del desiderio di parecchie squadre in Europa (tra cui il Milan, che sembrerebbe voler stringere e chiudere quanto prima), poi sugli esterni dovremmo vedere nuovamente Celik e Djaló. Nel reparto di mezzo invece Angel Gomes ha una minima speranza di giocare con un eventuale cambio di modulo, ma i titolari saranno Xeka e Renato Sanches.

I DUBBI DI TUCHEL

Thomas Tuchel può cambiare qualcosa rispetto alla vittoria all’ultimo respiro contro il Newcastle: nelle probabili formazioni di Lille Chelsea il 4-3-3 del tecnico tedesco dovrebbe prevedere il ritorno di Thiago Silva dal primo minuto al centro della difesa, con lui dunque agirebbe Rudiger (a protezione di Edouard Mendy) mentre come terzini avremmo Chalobah e Marcos Alonso, ma naturalmente il Chelsea può anche disporsi con la consueta difesa a tre e dunque da questo punto di vista bisognerà valutare, perché a quel punto cambierebbe anche un centrocampo che, partendo a tre, sarebbe formato da Jorginho e Kanté insieme a Kovacic, mentre Mount potrebbe tornare utile per giocare come esterno del tridente. Puntando sul classico 3-4-2-1, i due esterni si alzerebbero e Mount andrebbe appunto a giocare davanti, insieme a Werner o Ziyech; come prima punta si va per la conferma di Havertz ma naturalmente bisogna anche tenere in considerazione Pulisic, che in Champions League ha spesso e volentieri trovato il suo spazio. Sarà interessante scoprire quali saranno le scelte di Tuchel per il ritorno degli ottavi di Champions League…

LILLE (4-2-3-1): Leo Jardim; Celik, José Fonte, Botman, Djaló; Xeka, Renato Sanches; J. Bamba, David, Gudmundsson; Burak Yilmaz. Allenatore: Jocelyn Gourvennec

CHELSEA (3-4-2-1): E. Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Chalobah, Jorginho, Kanté, Marcos Alonso; Ziyech, Mount; Havertz. Allenatore: Thomas Tuchel



