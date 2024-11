PROBABILI FORMAZIONI LILLE JUVENTUS: LE SCELTE PER LA TRASFERTA IN FRANCIA

Le probabili formazioni Lille Juventus ci accompagnano verso una partita stuzzicante per la terza giornata di Champions League, perché i bianconeri di Thiago Motta sono attesi a un test non banale contro i padroni di casa del Lille, che dopo una sconfitta al debutto hanno decisamente cambiato marcia, battendo nelle due giornate successive sia il Real sia l’Atletico Madrid, lanciandosi dunque in una posizione forse inattesa e curiosamente proprio alla pari della Juventus.

Probabili formazioni Bologna Monaco/ Quote: dubbi per Italiano (Champions League, oggi 5 novembre 2024)

Dal canto loro i bianconeri avevano iniziato con due vittorie consecutive, ma poi hanno inciampato sull’ostacolo Stoccarda, con una sconfitta di misura nel punteggio ma decisamente dura in termini di prestazione. Il bilancio resta comunque globalmente positivo, ma ci sarebbe bisogno di tornare subito a fare punti, anche per scacciare i dubbi nati dalle ultime partite, non del tutto convincenti per la Vecchia Signora nemmeno int campionato. Ecco allora che ci sono validi motivi per analizzare con attenzione le probabili formazioni Lille Juventus…

Probabili formazioni Real Madrid Milan/ Quote: Leao torna titolare? (Champions League, oggi 5 novembre 2024)

CURIOSIAMO NELLE QUOTE PER IL PRONOSTICO

I pronostici fanno la loro consueta incursione anche nelle probabili formazioni di Lille Juventus. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti gli ospiti bianconeri, anche se di poco: la quotazione per il segno 2 è pari a 2,45 volte la posta, mentre il segno 1 è quotato a 3,00 per il successo casalingo da parte del Lille. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello leggermente superiore, perché il segno X è proposto a 3,20.

PROBABILI FORMAZIONI LILLE JUVENTUS

ECCO IL 4-2-3-1 DI GENESIO

Le probabili formazioni Lille Juventus dovrebbero proporre il confronto fra due speculari moduli 4-2-3-1. Quanto ai titolari, cominciamo dai padroni di casa di Bruno Genesio, che dovrebbe scegliere Chevalier tra i pali, protetto dai quattro difensori Meunier, Diakité, Mandi e Gudmundsson da destra a sinistra; con questo modulo è sempre delicato il compito della coppia mediana, che dovrebbe essere formata da André e Mukau; andiamo poi in attacco con Zhegrova ala destra, Angel Gomes trequartista centrale e Sahraoui a sinistra, sulla trequarti alle spalle di David, centravanti che è stato anche un obiettivo di calciomercato per la Juventus.

Formazioni Atalanta Celtic/ Quote, Gasperini rinuncia a Retegui? (Champions League, 23 ottobre 2024)

DUBBI IN DIFESA PER MOTTA

Sul fronte bianconero le probabili formazioni Lille Juventus vedono dubbi forse soprattutto in difesa per Thiago Motta. Il portiere dovrebbe essere Di Gregorio, ma Perin resta alternativa validissima; sulla destra il favorito potrebbe essere Savona ma non possiamo ancora darlo per certo, mentre in mezzo Danilo è squalificato e quindi Gatti è favorito al fianco di Kalulu, che sembra invece certo del posto al pari di Cambiaso a sinistra. Le idee dovrebbero essere più chiare dal centrocampo in su, perché in mediana ci aspettiamo Locatelli e Thuram, mentre la trequarti dovrebbe essere composta da Weah a destra, Koopmeiners centrale e Yildiz a sinistra, infine come centravanti dovrebbe esserci ancora una volta Vlahovic.

PROBABILI FORMAZIONI LILLE JUVENTUS: IL TABELLINO

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Meunier, Diakité, Mandi, Gudmundsson; André, Mukau; Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui; David. All. Génésio.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.