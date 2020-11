Probabili formazioni Lille Milan/ Diretta tv, Pioli senza Ibrahimovic (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI LILLE MILAN: CHI IN CAMPO DAL PRIMO MINUTO?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Lille Milan, match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League, e che si accenderà solo domani sera alle ore 18.55 tra le mura del Pierre Mauroy. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Galtier, come soprattutto di Stefano Pioli: per i rossoneri infatti la partita di domani sera sarà occasione da non lasciarsi sfuggire. Pur privi di una vera guida come è Zlatan Ibrahimovic, i rossoneri devono incassare i tre punti domani: impresa non facile considerato che è proprio con i francesi che è arrivato il primo KO stagionale del Milan e che pure lo storico non fornisce elementi di maggior ottimismo. La compagine di Galtier è poi squadra temibile in casa anche se in Europa, nel match casalinghi non ha regalato grandi scintille finora. Andiamo allora a controllare quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Lille Milan.

LILLE MILAN IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Lille Milan sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Europa League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI LILLE MILAN

LE MOSSE DI GALTIER

Per le probabili formazioni di Lille Milan, chiaramente Galtier domani non potrà che affidarsi ai suoi titolari preferiti, consapevole che se a San Siro sono state scintille, pure in casa propria il Diavolo potrebbe rivelarsi avversario davvero difficile. Fissato il 4-4-2, ecco che allora il tecnico domani dovrebbe affidarsi dal primo minuto a Yazici e David in attacco, entrambi freschi di gol in Ligue 1 contro il Lorient. In mediana potremmo trovare poi pronti dal primo minuto Xeka e Andre (Sanches è infortunato), con la coppia Bamba-Ikonè usata sull’esterno. In difesa pure segnaliamo l’out di Celik: sarà Pied a prendere il suo posto, in coppia con Bradaric sull’esterno del reparto, mentre al centro si collocheranno Fonte e Botman.

LE SCELTE DI PIOLI

Benchè quando si tratta dell’Europa League non possiamo escludere ballottaggi dell’ultimo minuto (considerato che i vice in panchina sono già che degni di fiducia), pure per la sfida contro il Lille, che potrebbe valere per i rossoneri la vetta del girone e la qualificazione, Pioli dovrebbe dare spazio solo ai soliti titolari. Ecco che allora avremo pronti in difesa Kjaer e Romagnoli di fronte a Donnarumma, titolare tra i pali: Calabria e Theo Hernandez titolari annunciati in corsia. Saranno maglie consegnate anche in mediana con Kessie e Bennacer, pur con Krunic e Tonali pronti dalla panchina, magari a match instradato. In attacco ecco una lieve variazione, data l’assenza annunciata di Ibrahimovic: senza lo svedese sarà Ante Rebic a fare da prima punta, con Calhanoglu (o Brahim Diaz) sulla tre quarti e Castillejo e Hauge (questo fresco di gol contro il Napoli) pronti sull’esterno.

IL TABELLINO

LILLE (4-4-2): Maignan: Pied, Fonte, Botman, Bradaric; Ikonè, Andre, Xeka, Bamba; Yacizi, David All. Galtier

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T Hernandez; Bennacer, Kessie; Hauge, Calhanoglu, Castillejo; Rebic All. Pioli



