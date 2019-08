Probabili formazioni Lille Roma/ Diretta tv, Fonseca punterà su Schick? (amichevole)

Domani alle ore 18,00 presso lo Stade Pierre Mauroy di Lille si giocherà il test match amichevole tra Lille e Roma, di cui ora siamo impazienti di conoscere le probabili formazioni. Dopo qualche amichevole con squadre locali e test più impegnativi contro club nazionali come con il Perugia, la squadra di Fonseca fa il salto di qualità in un crescendo nel programma di preparazione estiva (che culminerà con pure un incontro con il Real Madrid tra pochi giorni). Avversario di domani sera il Lille, squadra francese al secondo gradino della classifica della Ligue 1 nella precedente stagione. Sarà quindi un vero banco di prova di prestigio per i giallorossi e non vediamo l’ora di conoscere quali saranno le probabili formazioni di Lille Roma. Fonseca infatti, al netto di mercato e assenti, di certo punterà sui suoi uomini di riferimento per la prossima stagione di Serie A e di certo non ci aspettiamo nulla di diverso da parte di Galtier. Andiamo quindi ad esaminare da vicino quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Lille Roma.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TEST MATCH

Salvo variazioni di palinsesto informiamo gli appassionato che la partita amichevole tra Lille e Roma non verrà trasmessa in diretta tv sul territorio nazionale e non è stata prevista neppure una diretta streaming video. Riferimento obbligato saranno quindi i profili social dei due club, specialmente quelli della Lupa, che di certo informeranno tempestivamente su quanto sta accadendo in campo.

PROBABILI FORMAZIONI LILLE ROMA

LE MOSSE DI GALTIER

Per le probabili formazioni di Lille Rome Galtier potrebbe dare di nuovo fiducia al 4-5-1 che abbiamo visto in campo solo pochi giorni fa contro il Celta Vigo: siamo però ancora in pieno periodo di sperimentazione in casa dei francesi e dato lo spogliatoio ben pieno non sono da escludere anche grandi novità. Ecco che però di certo sarà Miagnan difendere lo specchio del Lille: davanti sarà poi schieramento a 4 con le maglie da titolari consegnate a Celik, Fonte, Soumaoro e Bradaric. Per l’ampia mediana a 5 ecco che ci attendiamo novità a match amichevole in corso: intanto però i giocatori chiamati in campo dal primo minuto dovrebbero essere il giovane figlio d’arte Weah, Andrè, Maia, Araujo e Bamba. Unica punta del Lille quindi sarà il bomber Remy, già in gol contro il Braga questa estate

LE SCELTE DI FONSECA

Via libera al 4-2-3-1 per la Lupa nelle probabili formazioni di Lille e Roma, dove però potrebbero essere confinati in panchina alcuni casi mercato (come Defrel) o nuovi arrivi (come Veretout) che devono ancora affinare la propria preparazione. Considerato però quanto visto in campo anche nelle precedenti amichevoli ecco che nell’11 giallorosso dovrebbero trovare posto dal primo minuto Pau Lopez in porta e pure il quartetto in difesa con Florenzi, Fazio, Mancini e Kolarov. Per la mediana dovrebbe esserci di nuovo spazio per Diawara e Cristante, sempre che non si decida di dare qualche minuto al nuovo acquisto dalla Fiorentina. Davanti poi non mancheranno pure Zaniolo e Pellegrini, assieme a Perotti, anche se le alternative non mancano. E’ ballottaggio per la prima punta: Schick pare il primo nome ma non è da escludere l’ingresso di Dzeko, sempre che il mercato non decida diversamente.

IL TABELLINO

LILLE (4-5-1): Maignan; Çelik, Fonte, Soumaoro Bradaric; Weah, André, Maia, Araujo, Bamba; Rémy All. Galtier

ROMA (4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Diawara, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Schick. All. Fonseca.



