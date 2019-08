Probabili formazioni Lille Roma/ Dubbio in difesa per Fonseca: Spinazzola o Kolarov?

Inizia oggi la trasferta francese della Roma, che oggi alle ore 18,00 sarà in campo allo Stade Pierre Mauroy per affrontare il Lille in un test match di sicuro prestigio. Dopo pure il successo rimediato in amichevole contro il Perugia, per Fonseca è tempo di test veri e siamo quindi impazienti di conoscere quali saranno le sue mosse per le probabili formazioni di Lille Roma. Non scordiamo infatti il valore dell’avversario francese: la squadra del ct Galtier infatti l’anno scorso ha chiuso il primo campionato nazionale con la seconda posizione in classifica, dietro al Paris Saint Germain. Tenuto conto di tal fatto, ecco che per le probabili formazioni di questo test match di questa sera il tecnico dei giallorossi dovrebbe mettere in campo solo gli elementi più in forma, non aspettandosi nulla di diverso da parte del suo collega. Andiamo quindi a esaminare da vicino quali saranno le mosse per le probabili formazioni di Lille Roma.

LE PROBABILI FORMAZIONI LILLE ROMA

LE MOSSE DI GALTIER

Per le probabili formazioni di Lille Roma, come detto anche Galtier dovrebbe puntare solo sugli elementi più in forma ad ora a disposizione nello spogliatoio francese: fa quindi eccezione Pepè di cui è stato ufficializzato il passaggio all’Arsenal solo nei giorni scorsi. Pure senza l’ivoriano però il tecnico francese non ha particolari problemi e fissare un ottimo 11 in vista di questo test match, tendendo presente il 4-5-1 come modulo di partenza. Ecco quindi che questa sera dal primo minuto vedremo in campo tra i pali Maignna, mentre toccherà al duo Fonte-Soumaoro occupare il centro della difesa, poi completata ai lati da Celik e Bradaric. Vi sono poi parecchie soluzioni differenti per il reparto a 5 della mediana, che pure potrebbe trasformati in un 2-3 al bisogno: in ogni caso al centro le maglie dovrebbero andare sulle spalle di Andrè, Maia e Arajuo, mentre saranno Weah e Bamba a fare da esterni. Nessun dubbio anche per il ruolo di prima punta: senza Pepè sarà spazio per Remy.

LE SCELTE DI FONSECA

Sarà 11 titolare o quasi anche per Fonseca, che pure sarà di fronte a non pochi dubbi e ballottaggi per fissare le probabili formazioni di Lille Roma. Stabilito il 4-2-3-1 come modulo dei giallorossi ecco che tra i pali non mancherà Pau Lopez, mentre per la difesa saranno in campo dal primo minuto Fazio e Mancini: ai lati ecco posto per Florenzi e uno tra Spinazzola e Kolarov. In mediana vi sarà spazio poi per Cristante e Diawara, con Zaniolo che agirà invece in avanti dietro la prima punta: toccherà quindi a Pellegrini e e Perotti fare da esterni. Ultimo dubbio per il ruolo di prima punta: Dzeko ha fatto bene contro il Perugia, ma la preferenza di Fonseca dovrebbe casere su Schick.

IL TABELLINO

LILLE (4-5-1): Maignan; Çelik, Fonte, Soumaoro Bradaric; Weah, André, Maia, Araujo, Bamba; Rémy All. Galtier

ROMA (4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Diawara, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Schick. All. Fonseca.



