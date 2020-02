Probabili formazioni Lione Juventus/ Diretta tv: Ramsey confermato (Champions League)

Andiamo a studiare le probabili formazioni di Lione Juventus: la partita si gioca alle 21:00 di mercoledì 26 febbraio ed è valida come andata degli ottavi di finale di Champions League 2019-2020. I bianconeri hanno confermato il loro primo posto in classifica in Serie A, riuscendo a vincere sul campo della Spal e tornando a fare risultato in trasferta; tutt’altro passo in Europa, dove gli ottavi di finale sono arrivati con due turni di anticipo e un girone vinto con 16 punti. Dunque Maurizio Sarri è ottimista per questo incrocio con i transalpini nei quali la Juventus si ritrova a sfidare Rudi Garcia, avversario di tante battaglie quando allenava la Roma; il sorteggio è stato favorevole ma attenzione, perché i transalpini si sono qualificati per il rotto della cuffia (e dovendo ringraziare il Benfica) ma restano una squadra di qualità che può dare grattacapi. Aspettando il calcio d’inizio della sfida, possiamo ora valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Parc Olympique Lyonnais, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Lione Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE JUVENTUS

LE SCELTE DI RUDI GARCIA

Nel 4-3-3 di Rudi Garcia, leggendo le probabili formazioni di Lione Juventus, scopriamo che mancherà Depay: la stella della squadra si è infortunata appena dopo la conclusione della fase a gironi, dunque a comporre il tridente dovrebbero essere Bertrand Traoré e Cornet come esterni e Moussa Dembélé come punta centrale, anche se sicuramente giocatori come Terrier e Ekambi possono giocarsi una maglia. Da valutare la difesa, dove Tete dovrebbe tornare titolare a destra; in mezzo invece Denayer si prepara a prendere il posto di Marcelo e affiancare Joachim Andersen, in porta andrà ovviamente il portoghese Anthony Lopes mentre a sinistra Marçal dovrebbe avere la meglio su Rafael da Silva. A centrocampo invece le scelte dell’allenatore sembrano fissate: comanda Thiago Mendes che si dispone come playmaker davanti alla difesa, insieme a lui sicuramente Aouar mentre Tousart potrebbe vincere la concorrenza di Caqueret.

I DUBBI DI SARRI

Per Lione Juventus Sarri ha ritrovato Khedira e Bernardeschi, ma il tedesco potrebbe comunque rimanere fuori; qualche dubbio su Higuain che in ogni caso non dovrebbe partire titolare, al momento il tecnico toscano dovrebbe confermare il 4-3-3 con Dybala da centravanti di movimento e due frecce esterne in Cuadrado e Cristiano Ronaldo, che entra in modalità “partite decisive” e lo fa in un periodo straordinario. I dubbi maggiori sono in difesa, perché Chiellini è tornato a disposizione: sicuro titolare Bonucci che in campionato era squalificato, al suo fianco il capitano deve vincere la concorrenza di De Ligt con la sensazione di potercela fare. Danilo e Alex Sandro sugli esterni sono nettamente favoriti rispetto a De Sciglio, in porta giocherà Szczesny; a centrocampo si punta sul recupero di Pjanic, ma la versione del centrocampo con Bentancur da regista ha dato buone risposte e dunque per questa partita di andata potrebbe essere confermata. Se fosse così, Ramsey e Matuidi agirebbero da mezzali; in caso contrario, fuori il francese e Bentancur si sposterebbe sull’interno lasciando il gallese, reduce dal gol segnato a Ferrara, sul centrosinistra.

IL TABELLINO

LIONE (4-3-3): Anthony Lopes; Tete, Denayer, Andersen, Marçal; Aouar, Thiago Mendes, Tousart; B. Traoré, M. Dembélé, Terrier

A disposizione: Tatarusanu, Rafael da Silva, Marcelo, Caqueret, Cherki, Ekambi, Cornet

Allenatore: Rudi Garcia

Squalificati: –

Indisponibili: Dubois, Solet, Y. Koné, Reine-Adélaide, Depay

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Ramsey; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Buffon, De Sciglio, De Ligt, Rabiot, Matuidi, Bernardeschi, Higuain

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: Demiral, Douglas Costa



