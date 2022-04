Probabili formazioni Lipsia Atalanta/ Quote, guai in difesa per Gasp

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA ATALANTA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Lipsia Atalanta ci accompagnano verso una partita di spicco per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2021-2022. Dopo aver eliminato il Bayer Leverkusen, la Dea nel tardo pomeriggio di oggi torna in Germania per un’altra sfida difficile ma possibile: l’Atalanta adesso crede nella possibilità di arrivare in fondo, sapendo che vincere l’Europa League significherebbe entrare di diritto in Champions League e dunque poter fare a meno del quarto posto in campionato, che si è allontanato con la sconfitta interna contro il Napoli.

Il Lipsia arriva dal poker al Borussia Dortmund, ma in Europa League non gioca dal playoff contro la Real Sociedad: infatti era stato sorteggiato per gli ottavi con lo Spartak Mosca, escluso dalla competizione. Due gare in meno sulle gambe potrebbero aiutare (ma di mezzo c’è stata la sosta), intanto il nuovo allenatore Domenico Tedesco sta provando a riportare la squadra della Red Bull nelle prime quattro in Bundesliga. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Lipsia Atalanta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Lipsia Atalanta in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il fattore campo favorisce i tedeschi: il segno 1 è infatti quotato a 1,80, mentre poi si sale a quota 3,75 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora a vincere fosse l’Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA ATALANTA: LE SCELTE DEI MISTER

LE SCELTE DI TEDESCO

Nelle probabili formazioni di Lipsia Atalanta i dubbi per Domenico Tedesco non mancano. Uno riguarda Forsberg, che potrebbe partire ancora dalla panchina, specie in caso di 3-4-1-2: lo svedese infatti rischia perché Angeliño è quasi intoccabile sulla corsia sinistra mentre Laimer e Kampl garantirebbero maggiore equilibrio sulle mezzali, senza contare che Dani Olmo dovrebbe essere titolare.

Il tandem d’attacco dovrebbe essere formato da André Silva e Nkunku, la soluzione alternativa potrebbe essere il passaggio al 4-2-3-1 con il quale a rimanere fuori (a vantaggio di Forsberg) sarebbe Mukiele, che invece con la difesa a tre alzerebbe la sua posizione andando a giocare come laterale destro. In difesa il dubbio riguarda Simakan e Klostermann; favorito il secondo, con Gvardiol e Orbán che invece dovrebbero essere regolarmente in campo a protezione del portiere Gulácsi.

I DUBBI DI GASPERINI

È sempre un rebus intuire le scelte di Gian Piero Gasperini, perché le alternative sono tante: nelle probabili formazioni di Lipsia Atalanta dovrebbe rientrare Demiral, ma in difesa è comunque emergenza a causa delle assenze di Toloi e Djimsiti. Possibile comunque vedere in campo il turco, vedremo poi se il Gasp darà fiducia anche al giovane Scalvini al fianco di Palomino per completare la difesa a protezione di Musso, altrimenti bisognerà arretrare qualcuno (De Roon) oppure passare alla difesa a quattro facendo scalare gli esterni.

Ipotizzando comunque il 3-4-2-1, avremo poi un centrocampo nel quale i due esterni potrebbero essere Maehle e Zappacosta, ma in questo caso bisognerà capire se Gasperini intenda lasciare a riposo Hateboer. Quasi certamente in mezzo al campo opereranno De Roon e Freuler, mentre davanti ecco il consueto balletto: possiamo comunque puntare su Pessina titolare, con lui potrebbe venire confermato Malinovskyi e a questo punto Boga potrebbe avere una maglia come finto centravanti, facendo rifiatare Muriel. Ci sarà Duvan Zapata, ma certamente non ancora come titolare.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA ATALANTA

LIPSIA (3-4-1-2): Gulácsi; Klostermann, Gvardiol, Orbán; Mukiele, Laimer, Kampl, Angeliño; Dani Olmo; Nkunku, André Silva. All. Tedesco.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Scalvini; Mahele, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Pessina; Boga. All. Gasperini.











