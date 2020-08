Probabili formazioni Lipsia Atletico Madrid/ Quote, pochi i dubbi di Nagelsmann

Si giocherà solo questa sera e alle ore 21.00 tra le mura dell’Estadio da Luz di Lisbona, l’atteso quarto di finale per la Champions League tra Lipsia e Atletico Madrid ed è giunto dunque il momento di esaminare da vicino le probabili formazioni del match. Siamo ben curiosi di scoprire quali saranno oggi le mosse di Nagelsmann e di Simeone per questo big match, la cui posta in palio è altissima (ovvero in pass per le semifinali del primo torneo UEFA): le motivazioni dunque oggi in campo non mancheranno. Va però detto che i due allenatori, impegnati a stilare le probabili formazioni tra Lipsia e Atletico Madrid oggi dovranno fare attenzione a porre rimedio ad alcune assenze di gran peso: specie in casa spagnola, dove il Coronavirus ha costretto in quarantena diversi giocatori (gli altri, testati, hanno ricevuto l’ok a partire). Pure Simeone ha di certo parecchie frecce al suo arco e non si presenterà al campo sguarnito: anzi ci aspettiamo al Da Luz una grande parata di stelle. Vediamo allora nel dettaglio quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Lipsia Atletico Madrid.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match è giusto tenere presente anche il pronostico fissato oggi, che pure vede oggi favoriti gli spagnoli allo Stadio Da Luz per questo quarto di finale di Champions League. Segnaliamo infatti che il portale Snai, per l’1×2 della partita ha fissato a 2.35 il successo dell’Atletico Madrid contro il più alto 3.25 assegnato al Lipsia: il pareggio paga invece la posta in palio a 3.10.

LE PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA ATLETICO MADRID

LE MOSSE DI NAGELSMANN

Dopo settimane di riposo, Nageslmann e i suoi tornano in campo per un big match che vale il pass per la Final Four della Champions League: facile pensare che il tecnico, impegnato a disegnare le probabili formazioni di Lipsia Atletico Madrid punti oggi solo sui propri titolari (anche se tra questi non vedremo più Timo Werner, già approdato al Chelsea). Fissato il consueto 3-5-2, ecco che dovremmo allora vedere questa sera adibiti in difesa Klostermann e Upamecano con Halstenberg a fare loro compagnia dal primo minuto: tra i pali non mancherà Gulacsi. Sono maglie poi consegnate anche nel centrocampo: qui al centro infatti questa sera non dovrebbero mancare Sabitzer (che ha firmato la qualificazione dei tedeschi agli ottavi contro il Tottenham) e Laimer come anche Nkunku, mentre in corsia si faranno vedere Angelino e Mukiele, anche se non mancano le alternative dalla panchina. Sono però ballottaggi aperti per quanto riguarda l’attacco: senza Werner dovere essere Poulsen il nuovo pupillo di Nagelsmann come punta, ma il bomber classe 1994 è di ritorno da un infortunio e non è ancora dato da sapere se sarà disponibile dal primo minuto. In alternativa, per coprire il reparto si faranno avanti Olmo e Schick.

LE SCELTE DI SIMEONE

Come appena accennato prima, oggi Diego Simeone per fissare le probabili formazioni di Lipsia e Atletico Madrid dovrà fare attenzione a porre rimedio ad alcune assenze di peso, come quelle di Vrsaljko e Correa, messi in quarantena dopo essere stati riscontrati positivi al coronavirus, poco prima della partenza. Per fortuna però la rosa biancorossa è ben ampia e riposata (la Liga è terminata diverse settimane fa) e non sarà difficile comporre il classico 4-4-2. Ecco che allora questa sera vedremo ancora una volta Oblak tra i pali, mentre in difesa si faranno avanti Savic e Felipe, con Trippier e Renan Lodi confermati in corsia. Per la mediana indispensabile la presenza di Saul Niguez, che oggi sarà accompagnato da Herrera (Thomas è fermo in infermeria per un guaio al ginocchio) e faranno da mezz’ala Koke e Vitolo. Sono però ballottaggi in corso nell’attacco dell’Atletico Madrid: al momento la prima scelta di Simeone vede titolari Diego Costa e Alvaro Morata (in gol contro il Liverpool nel precedente turno) ma dalla panchina scalpita Joao Felix.

IL TABELLINO

LIPSIA (3-5-2): 1 Gulácsi; 16 Klostermann, 5 Upamecano, 23 Halstenberg; 22 Mukiele, 7 Sabitzer, 27 Laimer, 18 Nkunku, 3 Angelino; 25 Olmo, 21 Schick All. Nagelsmann

ATLETICO MADRID (4-4-2): 13 Oblak; 23 Trippier, 15 Savic, 18 Felipe, 12 Lodi; 6 Koke, 16 Herrera, 8 Saul, 20 Vitolo; 9 Morata, 19 Diego Costa All. Simeone



