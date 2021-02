Probabili formazioni Lipsia Liverpool/ Diretta tv: emergenza difesa per Klopp

Le probabili formazioni di Lipsia Liverpool ci accompagnano verso la sfida di Champions League che andrà in scena domani sera per l’andata degli ottavi di finale. Il sorteggio degli ottavi di Champions League ci ha dunque regalato il duello tra gli emergenti tedeschi, semifinalisti nella passata edizione e sopravvissuti a un girone molto tosto, e il Liverpool che ha vinto il girone con l’Atalanta, pur perdendo in casa contro la Dea in una notte che passerà alla storia per i bergamaschi. I Reds inoltre stanno facendo fatica anche in campionato di recente, sembra stare meglio il Lipsia ma naturalmente il Liverpool ha grande confidenza con la Champions League. Lo spettacolo si annuncia intrigante, scopriamo allora le notizie sulle probabili formazioni di Lipsia Liverpool alla vigilia della partita.

LIPSIA LIVERPOOL IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Lipsia Liverpool sarà visibile in diretta tv in esclusiva sui canali satellitari di Sky, per la precisione su Sky Sport Football e Sky Sport 253, oltre che in diretta streaming video tramite il servizio offerto sempre agli abbonati su sito e applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA LIVERPOOL

LE SCELTE DI NAGELSMANN

Nelle probabili formazioni di Lipsia Liverpool dobbiamo per prima cosa annotare qualche assenza per l’allenatore di casa Nagelsmann, che attende il rientro di Szoboszlai, Laimer ed Henrichs. Dovrebbero rivedersi almeno Kluivert e Forsberg, probabilmente tuttavia dalla panchina e quindi non per l’undici titolare, schierato con il 3-4-2-1. Nel reparto offensivo prima punta Poulsen con Olmo e Nkunku a supporto sulla trequarti, mentre Sabitzer e Kampl compongono il duo mediano nel cuore del centrocampo, completato dai due esterni Angelino a sinistra e Mukiele a destra, mentre Upamecano, Klostermann e Orban sono attesi titolari nella diifesa a tre davanti al portiere Gulacsi.

LE MOSSE DI KLOPP

Solita emergenza difensiva per Jurgen Klopp nelle probabili formazioni di Lipsia Liverpool, infatti l’allenatore dei Reds nella sua coppia difensiva centrale dovrebbe proporre Fabinho ed Henderson, anche se resta in piedi pure la possibilità di vedere titolare Kabak. I terzini Alexander-Arnold a destra e Robertson a sinistra completano la linea della retroguardia a quattro. Procedendo in avanti nel 4-3-3 del Liverpool, ecco Milner a centrocampo con Thiago Alcantara e Wijnaldum, mentre davanti ci attendiamo il più classico dei tridenti offensivi per i Reds, cioè quello formato da Salah con Firmino e Mané.

IL TABELLINO

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Orban; Mukiele, Kampl, Sabitzer, Angelino; Dani Olmo, Nkunku; Poulsen. All. Nagelsmann.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Henderson, Robertson; Milner, Wijnaldum, Thiago; Salah, Firmino, Manè. All. Klopp.



