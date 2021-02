Probabili formazioni Lipsia Liverpool/ Quote: Reds col tridente di lusso

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA LIVERPOOL: CHI SCENDE IN CAMPO STASERA?

Le probabili formazioni di Lipsia Liverpool cosa ci possono dire sulla sfida di Champions League che andrà in scena stasera per l’andata degli ottavi di finale? Questa partita si annuncia sicuramente tra le più interessanti degli ottavi di Champions League, anche perché il momento in campionato ci dice che il Lipsia in Bundesliga sta meglio del Liverpool in Premier League. Gli emergenti tedeschi, semifinalisti nella passata edizione e sopravvissuti a un girone molto tosto, proveranno dunque a fare l’impresa contro i campioni 2019 del Liverpool, che hanno vinto il girone con l’Atalanta pur perdendo in casa contro la Dea, partita che resterà indimenticabile per i bergamaschi. Lo spettacolo si annuncia intrigante, scopriamo allora le ultime notizie sulle probabili formazioni di Lipsia Liverpool a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel fratempo uno sguardo anche al pronostico su Lipsia Liverpool in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti partono leggermente favoriti e il segno 2 è di conseguenza quotato a 2,30, mentre poi si sale a quota 3,00 in caso di segno 1 e fino a 3,50 volte la posta in palio in caso di pareggio, naturalmente segno X.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA LIVERPOOL

LE SCELTE DI NAGELSMANN

Nelle probabili formazioni di Lipsia Liverpool l’allenatore di casa Nagelsmann dovrà purtroppo fare i conti con diverse assenze, su tutte quella della stella ungherese Szoboszlai, nel mirino di tanti top club europei e pure italiani, ma anche Laimer ed Henrichs. L’undici titolare del Lipsia dovrebbe comunque schierarsi con il 3-4-2-1. Nel reparto offensivo ecco allora che la prima punta sarà Poulsen, con Olmo e Nkunku a supporto sulla trequarti. A centrocampo Sabitzer e Kampl compongono la coppia nel cuore della mediana, che sarà poi completata dai due esterni Angelino a sinistra e Mukiele a destra, mentre Upamecano, Klostermann e Orban sono attesi titolari nella difesa a tre che agirà a protezione del portiere Gulacsi.

LE MOSSE DI KLOPP

Ormai “solita” emergenza difensiva per Jurgen Klopp nelle probabili formazioni di Lipsia Liverpool: l’allenatore dei Reds dovrebbe dunque proporre nella coppia centrale Fabinho ed Henderson, anche se resta in piedi pure la possibilità di vedere titolare Kabak. Nessun dubbio invece sui terzini Alexander-Arnold a destra e Robertson a sinistra, che completeranno la linea della retroguardia a quattro. Procedendo in avanti nel 4-3-3 del Liverpool, ecco che i problemi si riducono drasticamente e i titolari abbondano: a centrocampo ci aspettiamo Milner con Thiago Alcantara e Wijnaldum, mentre davanti è atteso il più classico dei tridenti offensivi per i Reds, cioè naturalmente quello formato da Salah con Firmino e Mané.

IL TABELLINO

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Orban; Mukiele, Kampl, Sabitzer, Angelino; Dani Olmo, Nkunku; Poulsen. All. Nagelsmann.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Henderson, Robertson; Milner, Wijnaldum, Thiago; Salah, Firmino, Manè. All. Klopp.



