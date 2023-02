Probabili formazioni Lipsia Manchester City/ Diretta tv: quanta scelta per Pep!

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA MANCHESTER CITY: CHI GIOCA?

Leggiamo le probabili formazioni di Lipsia Manchester City per presentare la partita che domani sera sarà valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League in Germania. Due squadre simili, nel senso che entrambe sono di “nobiltà” recente grazie a nuove e ricche proprietà, anche se naturalmente il City è diventato una delle principali società del calcio mondiale mentre il Lipsia si deve accontentare di essere una delle big del calcio tedesco e naturalmente parte sfavorito in questo ottavo di finale.

Pep Guardiola insegue ancora una volta la prima Champions League per il Manchester City e la missione è cominciata bene, vincendo il girone della fase precedente e guadagnando un accoppiamento buono per questi ottavi, contro il Lipsia che comunque ha saputo arrivare in scia al Real Madrid nel proprio girone. Pronostico chiaro ma non del tutto chiuso, andiamo allora a scoprire quali siano le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Lipsia Manchester City.

LIPSIA MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Lipsia Manchester City in diretta tv sarà una grande esclusiva di Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare, mentre la diretta streaming video del match di Champions League sarà garantita da Sky Go, Now TV e Mediaset Infinity +, in tutti questi casi però sempre a pagamento per i rispettivi abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA MANCHESTER CITY

LE MOSSE DI ROSE

Non è fortunatissimo Marco Rose nelle probabili formazioni di Lipsia Manchester City, perché i padroni di casa tedeschi devono fare i conti con i problemi fisici di alcuni loro big come Dani Olmo e Nkunku. Il modulo potrebbe essere un curioso 4-2-2-2 con Blaswich in porta, perché anche Gulacsi è tra gli indisponibili della squadra della Red Bull; i quattro difensori Simakan, Orbán, Gvardiol e Halstenberg per comporre da destra a sinistra la retroguardia a sua protezione; in mediana ecco invece Laimer e Schlager, mentre Szoboszlai e Forsberg avrebbero in questo modo compiti più prettamente offensivi, per assistere i due attaccanti del Lipsia, che dovrebbero essere l’ex rossonero André Silva e Werner.

LE SCELTE DI GUARDIOLA

Pep Guardiola ha una quantità talmente notevole di campioni a propria disposizione che nelle probabili formazioni di Lipsia Manchester City vi sono diverse opzioni possibili, tutte di altissimo profilo. Le differenze sono sia per i possibili titolari sia dal punto di vista tattico, perché molti possono essere impiegati in varie posizioni, comunque proviamo a disegnare un modulo 4-3-3 che vedrebbe Ederson in porta, protetto dalla difesa a quattro con Walker, Rúben Dias, Laporte e Aké da destra a sinistra; già a centrocampo qualità al potere, perché i titolari nella mediana del City potrebbero essere De Bruyne, Rodri e Gündoğan; infine ecco il tridente offensivo, nel quale collochiamo Mahrez a destra, Haaland prima punta e Grealish come ala sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA MANCHESTER CITY: IL TABELLINO

LIPSIA (4-2-2-2): Blaswich; Simakan, Orbán, Gvardiol, Halstenberg; Laimer, Schlager; Szoboszlai, Forsberg; André Silva, Werner. All. Rose.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Aké; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Mahrez, Haaland, Grealish. All. Guardiola.











