Probabili formazioni Lipsia Manchester City/ Quote: Rose ha ritrovato Nkunku

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA MANCHESTER CITY: CHI GIOCA ALLA RED BULL ARENA?

Le probabili formazioni di Lipsia Manchester City ci introducono alla partita che si gioca alla Red Bull Arena, alle ore 21:00 di mercoledì 22 febbraio: è l’andata degli ottavi di Champions League 2022-2023, una sfida intrigante con la prima parte qui in Germania perché il Lipsia è arrivato secondo in un girone iniziato davvero male, ma nel quale poi – anche grazie al cambio di allenatore – è arrivata una marcia quasi trionfale verso la qualificazione agli ottavi, battendo anche il Real Madrid e non arrivando troppo lontani dal primo posto (un solo punto).

Probabili formazioni Lipsia Manchester City/ Diretta tv: quanta scelta per Pep!

Il Manchester City ha di fatto dominato nella prima fase di Champions League, prendendosi il primato quasi in carrozza; in Premier League ha vinto sul campo dell’Arsenal riaprendo il discorso, ma è chiaro che per Pep Guardiola la vera sfida sia in Europa dove una squadra del genere, aspettando le eventuali sanzioni dalla federazione inglese, non può rimanere senza trofei ancora a lungo. Vedremo cosa succederà sul terreno di gioco della Red Bull Arena, intanto analizziamo le probabili formazioni di Lipsia Manchester City.

Barcellona, scandalo consulenze ma caso è prescritto/ Invece Manchester City rischia…

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulle probabili formazioni di Lipsia Manchester City possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per l’andata degli ottavi di Champions League, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra tedesca vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,50 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,80 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo dei Citizens ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 1,75 volte la quota messa sul tavolo.

Diretta/ Arsenal Manchester City (risultato finale 1-3): Guardiola acciuffa la vetta

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA MANCHESTER CITY

LE SCELTE DI ROSE

Ottime notizie per Marco Rose che ha ritrovato Nkunku e in Lipsia Manchester City potrebbe eventualmente lanciarlo titolare: forse ancora difficile, per il francese ci sarà precauzione e quindi si potrebbe andare con la conferma di Forsberg trequartista centrale stretto tra gli esterni Szoboszlai e Werner, in attacco avremo André Silva mentre pesa l’assenza forzata di Dani Olmo. A centrocampo scalpitano Kampl e Laimer: entrambi possono giocarsi una maglia nella cerniera mediana e possono spingere in panchina Schlager e Haidara, che sono stati titolarti nel 3-0 di Wolfsburg con cui il Lipsia è tornato al primo posto in Bundesliga (insieme a Bayern e Union Berlino); in difesa, davanti al portiere Blaswich (Gulacsi è ai box) spazio ai due soliti centrali Orban e Gvardiol, Klostermann e Raum difendono la loro titolarità dagli assalti di Henrichs e Halstenberg che sono delle ottime alternative sugli esterni e potrebbero anche iniziare l’andata degli ottavi di Champions League.

GLI 11 DI GUARDIOLA

Per Lipsia Manchester City, come sempre, Guardiola ha parecchie alternative: intanto il modulo potrebbe tornare il 4-3-3 dopo aver giocato con la difesa a tre a Nottingham (pareggio), quindi Ruben Dias e Akanji sarebbero i due centrali davanti ad Ederson, a destra giocherebbe Walker con Aké eventualmente sull’altro versante. Gundogan tornerebbe a giocare in mezzo, operando da mezzala ma dovendo vincere la concorrenza di Bernardo Silva tenendo conto del fatto che c’è anche De Bruyne, che dovrebbe essere titolare; nel tridente ci aspettiamo Mahrez e Foden esterni con ovviamente Haaland da prima punta, ma il concetto è che spesso e volentieri Guardiola ci ha abituati a stravolgere le sue squadre e questo non poche volte è successo in partite anche determinanti per la stagione. Di conseguenza, supponiamo che queste possano essere le sue scelte per Lipsia Manchester City ma poi in realtà sarà tutto da dimostrare…

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA MANCHESTER CITY: IL TABELLINO

LIPSIA (4-2-3-1): Blaswich; Klostermann, Orban, Gvardiol, Raum; Kampl, Laimer; Szoboszlai, Forsberg, Werner; André Silva. Allenatore: Marco Rose

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji, Aké; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Foden. Allenatore: Josep Guardiola











© RIPRODUZIONE RISERVATA