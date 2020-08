Probabili formazioni Lipsia Psg/ Diretta tv: Mbappé torna titolare?

Lipsia Psg si gioca domani sera alle ore 21.00, quando le due formazioni daranno vita alla prima semifinale di Champions League all’Estadio Da Luz di Lisbona, sede della Final Eight. Si tratta di una semifinale inedita, dunque le probabili formazioni di Lipsia Psg attirano grande attenzione perché per una delle due squadre maturerà domani sera un traguardo storico. Il Psg ha rimontato l’Atalanta che stava già cullando un sogno straordinario ma infine ha dovuto cedere allo squadrone parigino, il Lipsia invece ha avuto la meglio sull’Atletico Madrid, anche in questo caso nei minuti conclusivi della partita. Tutto questo considerato per inquadrare la situazione in vista della partita, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Lipsia Psg.

Nelle probabili formazioni di Lipsia Psg, parlando della emergente compagine tedesca il modulo di riferimento per mister Julian Nagelsmann dovrebbe essere il 3-4-2-1 con il dubbio principale che è costituito proprio dalla prima punta. Per la maglia in attacco sono infatti in corsa l’ex Roma Schick e Poulsen, che si contendono il ruolo da punto di riferimento più avanzato, con Sabitzer e Dani Olmo alle spalle, coppia che sembra certa sulla trequarti d’attacco del Lipsia. Procedendo a questo punto a ritroso, possiamo a questo punto ricordare che i quattro di centrocampo potrebbero essere da destra a sinistra Kampl, Laimer, Nkunku e Angelino, infine nella retroguardia a tre i titolari per il Lipsia dovrebbero essere Klostermann, Upamecano e Halstenberg, posti naturalmente a protezione dell’estremo difensore Gulácsi.

Prendendo in esame anche sulla sponda francese le probabili formazioni di Lipsia Psg, la notizia principale per Thomas Tuchel è senza dubbio il ritorno dal primo minuto di Mbappè, pronto a formare un tridente da brividi con Icardi e Neymar, senza dimenticare che ora a disposizione dell’allenatore del Paris Saint Germain c’è anche Di Maria, il quale ha scontato contro l’Atalanta il suo turno di squalifica, oltre a Sarabia che era stato titolare contro la Dea. A centrocampo invece si annuncia un ballottaggio tra Paredes e Gueyé, oltre alla conferma dell’avanzamento di Marquinhos e dovrebbe esserci una maglia da titolare anche per Herrera, nel reparto nevralgico del 4-3-3 del Psg. In difesa in primo piano ci sono invece le condizioni del portiere Keylor Navas, motivo per cui il titolare dovrebbe essere Rico: davanti a lui, nella linea difensiva a quattro dovrebbero agire da destra a sinistra Kehrer, Kimpembe, Thiago Silva e Bernat.

LIPSIA (3-4-2-1): Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Kampl, Laimer, Nkunku, Angelino; Sabitzer, Olmo; Poulsen. All. Nagelsmann.

PSG (4-3-3): Rico; Kehrer, Kimpembe, Thiago Silva, Bernat; Paredes, Marquinhos, Herrera; Neymar, Icardi, Mbappé. All. Tuchel.



