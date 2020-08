Probabili formazioni Lipsia Psg/ Quote, grandi conferme per Nagelsmann

Si accenderà solo questa sera, alle ore 21.00 e tra le mura dell’Estadio Da Luz di Lisbona la semifinale per la Champions League tra Lipsia e Psg, di cui ora esamineremo da vicino le probabili formazioni. Siamo infatti più che mai impazienti di conoscere quali saranno le mosse di Nagelsmann come di Tuchel per le probabili formazioni di Lipsia e Psg, match che davvero si annuncia ricco di colpi di scena. Da una parte infatti avremo i tori, che a sorpresa e pur senza uno degli elementi più validi di questa stagione (Timo Werner, volato anzi tempo al Chelsea), pure sono pronti a far cadere un’altra grande d’Europa e a strappare il pass per la finale del primo torneo UEFA. Di contro i parigini di Neymar, ossessionati ormai dal sogno Champions, che pure saranno in campo con tanti big, dal ristabilito Mbappè e Neymar e Icardi, ma che pure dovranno rinunciare ad altri elementi indispensabili, uno su tutto il portiere Keylor Navas, infortunatosi durante il match contro l’Atalanta ai quarti. Sarà certo una sfida eccezionale quella che ci attenderà questa sera: andiamo allora a vedere come i due allenatori vi si sono preparati e quali saranno le loro scelte per le probabili formazioni di Lipsia Psg.

QUOTE E PRONOSTICO

Venendo alle quote e al pronostico della semifinale di Champions League, non possiamo non dare il nostro favore alla vigilia, ai parigini, benché certo i ragazzi di Nagelsmann ci abbiano abituati a tutto. La Snai però per l’1×2 ha fissato a 4.55 il successo del Lipsia questa sera, contro il 1.80 concesso al Psg per la vittoria: il pareggio paga invece la quotazione di 4.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA PSG

LE MOSSE DI NAGELSMANN

Per il big match che vale il pass per la finale di Champions League, certo Nagelsmann non può commettere errori per disegnare le probabili formazioni di Lipsia Psg. Ecco che allora anche questa sera verrà riproposto il 3-4-2-1 visto nelle ultime uscite, dove in difesa sono già state consegnate le maglie a Klostermann, Halstenberg e Upamecano, come anche a Gulacsi che sarà confermato tra i pali. Nella mediana a 4 dovremmo poi rivedere dal primo minuto ancora Laimer e Kampl, con Nkunku e Angelino al loro fianco ma facciamo attenzione a Tyler Adams, possibile jolly dalla panchina dopo il gol segnato contro l’Atletico Madrid di Simeone ai quarti. In attacco sarà Poulsen la punta di diamante di Nagelsmann e pure non mancheranno oggi Olmo e Sabitzer, pur con diverse soluzioni possibili dalla panchina (dove rivediamo anche Schick).

LE SCELTE DI TUCHEL

Pronto invece il 4-3-3 per Tuchel per le probabili formazioni di Lipsia Psg, dove invece dovremmo rivedere dal primo minuto Mbappè, ormai recuperato dall’ultimo infortunio. Il numero 7 dello schieramento parigino dunque dovrebbe collocarsi in attacco, reparto che sarà completato da Icardi e Neymar, ma non scordiamo che in panchina scalpitano elementi di valore, come Sarabia e Choupo Moting, match winner contro l’Atalanta pochi giorni fa. Sono poi maglie consegnate nel centrocampo con Marquinos in cabina di regia (manca Verratti) e in compagnia di Herrera e Paredes: ma occhio a Gueye, già titolare contro la Dea ai quarti. Per la difesa invece si candidano oggi dal primo minuto Kimpembe e Thiago Silva al centro del reparto con Kehrer e Bernat ai lati: tra i pali pronto Rico, visto che Navas è fermo in infermeria.

IL TABELLINO

LIPSIA (3-4-2-1): 1 Gulácsi; 16 Klostermann, 5 Upamecano, 23 Halstenberg; 44 Kampl, 27 Laimer, 18 Nkunku, 3 Angelino; 7 Sabitzer, 25 Olmo; 9 Poulsen. All. Nagelsmann.

PSG (4-3-3): 16 Rico; 4 Kehrer, 3 Kimpembe, 2 Thiago Silva, 14 Bernat; 8 Paredes, 5 Marquinhos, 21 Herrera; 10 Neymar, 18 Icardi, 7 Mbappé. All. Tuchel.



