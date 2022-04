Probabili formazioni Lipsia Rangers/ Diretta tv, Tedesco ne perde tre (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA RANGERS: CHI GIOCA ALLA RED BULL ARENA?

Le probabili formazioni di Lipsia Rangers ci aspettano: analizziamo le scelte dei due allenatori per quanto riguarda l’andata della semifinale di Europa League 2021-2022, che si gioca alle ore 21:00 di giovedì 28 aprile. Un match davvero molto interessante: il Lipsia, come purtroppo ricordiamo, è la squadra che ha eliminato l’Atalanta andando a vincere a Bergamo la partita di ritorno, è una solida realtà “alimentata” dal colosso Red Bull e ora sogna davvero di mettere le mani su quello che sarebbe il primo trofeo internazionale nella sua ancora breve storia.

Decisamente più blasonato, almeno come caratura temporale, il club di Glasgow: i Rangers, che hanno fatto fuori il Braga nei quarti di Europa League, in finale di Coppa Uefa ci erano arrivati 14 anni fa prima di affrontare una crisi economica che ha portato a finire nelle serie minori, per poi tornare grandi e ora essere ancora nelle prime quattro di una competizione europea. Sarà interessantissimo scoprire quello che succederà domani sera alla Red Bull Arena; mentre aspettiamo che si giochi, facciamo una rapida valutazione sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Lipsia Rangers.

DIRETTA LIPSIA RANGERS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lipsia Rangers è un appuntamento riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento al pacchetto Calcio di Sky: la partita infatti verrà trasmessa su Sky Sport 254, e dunque solo i clienti in possesso di questo piano potranno seguire sullo schermo la semifinale di andata dell’Europa League. In alternativa, questo match sarà usufruibile in diretta streaming video: anche per questa possibilità bisognerà comunque sottoscrivere un abbonamento, alla piattaforma DAZN che fornisce le immagini della competizione.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA RANGERS

GLI 11 DI TEDESCO

Domenico Tedesco deve fare i conti con tre squalificati nelle probabili formazioni di Lipsia Rangers: mancheranno infatti Orban, Simakan e Kampl e questo rende più complesso disegnare il 3-4-1-2 che affronterà gli scozzesi. Davanti a Gulacsi avremo quindi una difesa quasi obbligata, Klostermann è stato colpito dal Covid e bisogna capire se si negativizzerà in tempo. Al suo posto giocherebbe Halstenberg, con Gvardiol e Henrichs che tornerebbe nel terzetto a protezione del portiere ungherese; a destra allora ci sarebbe Mukiele, mentre in mezzo al campo Forsberg sarebbe confermato (rispetto al ko di Bundesliga contro l’Union Berlino) che agirebbe con Laimer, pronto a tornare titolare. Nessun dubbio sul fatto che Angeliño agirà come esterno sinistro; davanti invece, con Dani Olmo che giostrerà tra le linee in qualità di trequartista, avremo la solita coppia formata da Nkunku e André Silva.

LE MOSSE DI VAN BRONCKHORST

Sarà un 4-2-1-3 quello di Giovanni Van Bronckhorst per Lipsia Rangers, con scelte che sostanzialmente dovrebbero essere fatte. In porta ci sarà McGregor, poi linea difensiva con Goldson e Balogun (espulso in campionato) centrali e due terzini che saranno Tavernier e Barisic. In mezzo al campo avremo due giocatori che dovranno creare una cerniera di protezione ma anche impostazione, qui Aribo se la gioca con Glen Kamara che però rimane favorito per agire al fianco di Steven Davis. Davanti, l’elemento di rottura tra le linee, una sorta di mezzala aggiunta in fase di protezione, dovrebbe essere Lundstram che si riprenderà la maglia da titolare; Kent potrebbe prendere il posto di Scott Wright nel tridente ma venendo spostato a sinistra, sull’altro versante sarà allora dirottato Amad Diallo con Sakala che farà invece la prima punta.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA RANGERS

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Henrichs, Gvardiol, Halstenberg; Mukiele, Laimer, Forsberg, Angeliño; Dani Olmo; Nkunku, André Silva. Allenatore: Domenico Tedesco

RANGERS (4-2-1-3): McGregor; Tavernier, Goldson, Balogun, Barisic; S. Davis, G. Kamara; Lundstram; A. Diallo, Sakala, Kent. Allenatore: Giovanni Van Bronckhorst











