Probabili formazioni Lipsia Real Madrid/ Diretta tv: Bellingham assente (12 febbraio 2024)

Le probabili formazioni di Lipsia Real Madrid ci permettono di presentare l’incontro che domani sera si disputerà in terra tedesca per l’andata degli ottavi di finale della Champions League. Pur giocando in trasferta, è naturalmente il Real Madrid di Carlo Ancelotti ad attirare l’attenzione: gli spagnoli hanno vinto il loro girone, sono capolista nella Liga e con la vittoria contro il Girona hanno fatto un passo avanti verso la conquista del titolo spagnolo, adesso allora si ributtano sulla Champions League, ma contro una rivale che potrebbe celare delle insidie.

Video/ Real Madrid Atletico Madrid (1-1) gol e highlights: pari nel derby (Liga, 4 febbraio 2024)

Dall’altra parte, il Lipsia naturalmente deve fare conti con un sorteggio a dir poco complicato, ma ha le potenzialità per provare a mettere in difficoltà anche il Real Madrid: l’obiettivo fondamentale era quello di passare il girone ed è stato ottenuto anche in maniera brillante, tutto quello che dovesse arrivare contro i Blancos sarebbe tanto di guadagnato adesso. In attesa di scoprire se almeno l’andata casalinga potrà dare loro belle notizie, leggiamo tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Lipsia Real Madrid.

DIRETTA/ Real Madrid Atletico Madrid (risultato finale 1-1): Llorente in extremis! (4 febbraio 2024)

DIRETTA LIPSIA REAL MADRID STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Lipsia Real Madrid sarà garantita anche in chiaro per tutti su Canale 5 oltre che sui canali di Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare, mentre la diretta streaming video sarà garantita naturalmente da Sky Go e Video Mediaset, ma anche dalle piattaforme di Mediaset Infinity + e Now TV ai rispettivi abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA REAL MADRID

LE MOSSE DI ROSE

Le probabili formazioni Lipsia Real Madrid ci dicono che l’allenatore di casa Marco Rose dovrebbe affidarsi a un ordinato modulo 4-4-2 per affrontare le Merengues. Quanto ai possibili undici titolari dei tedeschi, ecco innanzitutto Gulacsi in porta; davanti a lui nella difesa a quattro dovrebbero trovare posto Henrichs, Klosterman, Orba e Raum; altra linea a quattro pure a centrocampo per il Lipsia, nella quale i titolari dovrebbero essere Dani Olmo, Kampl, Schlager e Simons; infine, ecco naturalmente una coppia nel reparto offensivo del Lipsia, che dal primo minuto dovrebbe essere composta da Openda e Seiko.

Diretta/ Real Madrid Barcellona (risultato finale 4-1): Rodrygo chiude i conti (14 gennaio 2024)

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Sul fronte ospite, Carlo Ancelotti per le probabili formazioni Lipsia Real Madrid deve fare i conti soprattutto con l’infortunio subito da Bellingham contro il Girona, per cui la star inglese non sarà in campo in Germania. La qualità resta comunque altissima per i Blancos, come undici titolari ipotizziamo i seguenti nel modulo 4-3-1-2: in porta Lunin; davanti a lui, ecco i quattro difensori Vazquez, Carvajal, Tchouameni e Mendy; a centrocampo ci aspettiamo il terzetto formato da Valverde, Kroos e Camavinga; come trequartista dovrebbe quindi avere una bella occasione l’ex milanista Brahim Diaz; infine, ecco naturalmente Vinicius e Rodrygo per formare la coppia di attaccanti titolari del Real Madrid.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA REAL MADRID: IL TABELLINO

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Henrichs, Klosterman, Orba, Raum; Olmo, Kampl, Schlager, Simons; Openda, Seiko. All. Rose.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Carvajal, Tchouameni, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Brahim; Vinicius, Rodrygo. All. Ancelotti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA