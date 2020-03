Probabili formazioni Lipsia Tottenham/ Diretta tv, Mourinho senza Kane e Son

Eccoci alla lettura delle probabili formazioni di Lipsia Tottenham: la partita valida per il ritorno degli ottavi della Champions League 2019-2020 si gioca alle ore 21:00 di martedì 10 marzo. In vantaggio nel doppio confronto sono i tedeschi, che nella gara di andata hanno fatto il colpo grosso: vittoria a Londra grazie ad un rigore di Timo Werner, cosa che ora obbliga gli Spurs a centrare una vittoria segnando almeno due gol. Per José Mourinho il momento non è certamente brillante, visto che è arrivata anche l’eliminazione dalla FA Cup; rischia di saltare un altro appuntamento stagionale sul quale la squadra contava molto (ricordiamo la finale dello scorso anno) e che potrebbe rendere ancora più negativa l’annata. Ora però, mentre aspettiamo che sia martedì sera per l’inizio di questa partita, valutiamo insieme quali possono essere le scelte dei due allenatori analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Lipsia Tottenham.

La diretta tv di Lipsia Tottenham verrà trasmessa esclusivamente sulla televisione satellitare: il canale cui fare riferimento è Sky Sport Football (numero 203 del decoder) e ovviamente gli abbonati avranno la possibilità di seguire la partita di Champions League anche tramite l’applicazione Sky Go, dunque in diretta streaming video e utilizzando, senza costi aggiuntivi, dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Julian Nagelsmann studia Lipsia Tottenham e dovrebbe puntare ancora una volta sul 3-1-4-2, almeno come modulo di partenza che può poi essere modificato a seconda di quale sia la fase della partita. Upamecano, Halstenberg e Klostermann si dispongono davanti al portiere Gulacsi; sulle corsie laterali potrebbero operare Nkunku a destra e Angelino a sinistra, entrambi avranno Laimer come perno centrale che forma sostanzialmente un reparto a sé, posizionandosi davanti alla difesa ma in realtà creando un centrocampo a tre quando il Lipsia sarà in fase di spinta. Con lui Forsberg e Sabitzer, che sono i due trequartisti a supporto della prima punta; qui naturalmente giocherà Werner, alcune alternative per Nagelsmann possono essere naturalmente Dani Olmo e Haidara, entrambi in posizione centrale ma con lo spagnolo che agirebbe qualche passo più avanti e cioè sulla trequarti.

Difficoltà per José Mourinho, che già nella partita di andata aveva perso Son Heung-Min e si trova anche senza Harry Kane: senza i due principali cannonieri lo Special One dovrebbe nuovamente puntare su Dele Alli come finto centravanti, da valutare lo schieramento che potrebbe tornare il consueto 4-2-3-1. Davanti a Lloris giocherebbero allora Davinson Sanchez e Alderweireld, con due terzini che saranno Aurier da una parte e Ben Davies dall’altra; a centrocampo la cerniera potrebbe essere formata da Winks e Lo Celso anche se bisogna considerare Ndombélé che si gioca la maglia con l’argentino e potrebbe anche riuscire a spuntarla. Scelte obbligate o quasi sulla trequarti: torna titolare Lucas Moura (rispetto al pareggio ottenuto sul campo del Burnley), in posizione centrale dovrebbe agire l’ex della Roma Lamela con Bergwijn, arrivato sul calciomercato di gennaio, che opererebbe come esterno a sinistra. Una delle alternative è Ryan Sessegnon, che però dovrebbe partire dalla panchina.

LIPSIA (3-1-4-2): Gulacsi; Upamecano, Halstenberg, Klostermann; Laimer; Nkunku, Forsberg, Sabitzer, Angelino; Schick, Werner

A disposizione: Mvogo, Mukiele, T. Adams, Haidara, Wolf, Dani Olmo, Y. Poulsen

Allenatore: Julian Nagelsmann

Squalificati: –

Indisponibili: I. Konaté, Orban, Ampadu, Kampl

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, D. Sanchez, Alderweireld, B. Davies; Winks, Lo Celso; Lucas Moura, Lamela, Bergwijn; Dele Alli

A disposizione: Gazzaniga, Vertonghen, E. Dier, Ndombélé, Skipp, Gedson Fernandes, R. Sessegnon

Allenatore: José Mourinho

Squalificati: –

Indisponibili: M. Sissoko, Son Heung-Min, Kane



