Probabili formazioni Lipsia Tottenham/ Quote, Nagelsmann non cambia nulla?

Studiamo le probabili formazioni di Lipsia Tottenham, la partita che si gioca alle ore 21:00 di martedì 10 marzo come ritorno degli ottavi di Champions League 2019-2020. All’andata i tedeschi hanno fatto il colpo grosso, centrando un successo esterno grazie al rigore di Werner: a questo punto Julian Nagelsmann ha due risultati su tre a disposizione per prendersi il primo quarto in questa competizione, ma gli Spurs sono gli uomini delle imprese impossibili (ricorderete bene lo scorso anno) e, pur privi dei loro migliori giocatori offensivi, sanno di avere una chance di centrare il grande colpo pur se servono loro almeno due reti. Vediamo dunque in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco della Red Bull Arena: aspettando il calcio d’inizio della partita possiamo valutare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Lipsia Tottenham.

Le quote per un pronostico su Lipsia Tottenham sono state fornite anche dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker il vantaggio sorride ai tedeschi e anche in maniera netta, con un 1,55 di valore posto sul segno 1 che identifica la vittoria casalinga. Il pareggio, che favorirebbe i padroni di casa, vale 4,25 volte quanto messo sul piatto mentre con il successo degli Spurs, regolato dal segno 2, la vostra vincita corrisponderebbe a 5,50 volte la puntata.

LE SCELTE DI NAGELSMANN

Nelle probabili formazioni di Lipsia Tottenham ribadiamo che Nagelsmann si affida alla solita difesa a tre posta davanti a Gulacsi: Upamecano, Halstenberg e Klostermann stringono la loro posizione lasciando campo ai due laterali che dovrebbero invece essere Nkunku da una parte e Angelino (arrivato a gennaio dal Manchester City) dall’altra. C’è però Laimer che si posiziona come frangiflutti davanti alla difesa, e dunque fa sostanzialmente reparto da solo; rispetto alle abitudini Sabitzer e Forsberg dovrebbero accentrare la loro posizione andando ad agire sostanzialmente sulla trequarti, come appoggio ai due attaccanti. Qui sono in tre per due posti, ma di fatto uno per due perché la maglia di Timo Werner non è assolutamente in discussione; Schick, passato da Sampdoria e Roma (e Juventus, anche se per pochi giorni), è nettamente in vantaggio su Yusuf Poulsen e dunque dovrebbe essere lui a completare lo schieramento, anche se naturalmente lo stabiliremo solo all’ultimo.

I DUBBI DI MOURINHO

José Mourinho deve affrontare Lipsia Tottenham senza Kane e Son Heung-Min, oltre a Moussa Sissoko. Per lo Special One le scelte offensive sono quasi obbligate, uno tra Dele Alli e Lucas Moura agirà da falso centravanti mentre l’altro opererà sulla trequarti, in compagnia di Bergwijn e Lamela che all’occorrenza può giocare al centro o anche allargarsi sulla destra. C’è invece buona abbondanza in mezzo, dove può tornare a operare Eric Dier; in questo momento i due favoriti sembrano essere Winks e Lo Celso con il quale aumenterebbe la proprietà di palleggio e la capacità di inserirsi negli spazi, rispetto a Ndombélé che dunque dovrebbe partire dalla panchina. Anche la difesa, che potrebbe essere sistemata a tre, vive di qualche ballottaggio: quello consueto tra Davinson Sanchez e Vertonghen dovrebbe premiare il colombiano, quasi certo del posto Alderweireld così come Aurier e Ben Davies sulle corsie, in porta è già tornato da tempo Lloris che dunque sarà il titolare.

IL TABELLINO

LIPSIA (3-1-4-2): Gulacsi; Upamecano, Halstenberg, Klostermann; Laimer; Nkunku, Forsberg, Sabitzer, Angelino; Schick, Werner

A disposizione: Mvogo, Mukiele, T. Adams, Haidara, Wolf, Dani Olmo, Y. Poulsen

Allenatore: Julian Nagelsmann

Squalificati: –

Indisponibili: I. Konaté, Orban, Ampadu, Kampl

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, D. Sanchez, Alderweireld, B. Davies; Winks, Lo Celso; Lucas Moura, Lamela, Bergwijn; Dele Alli

A disposizione: Gazzaniga, Vertonghen, E. Dier, Ndombélé, Skipp, Gedson Fernandes, R. Sessegnon

Allenatore: José Mourinho

Squalificati: –

Indisponibili: M. Sissoko, Son Heung-Min, Kane



