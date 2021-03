Probabili formazioni Lituania Italia/ Diretta tv, torna titolare Immobile?

PROBABILI FORMAZIONI LITUANIA ITALIA: DOMANI CHI GIOCHERÀ?

Le probabili formazioni di Lituania Italia ci accompagnano verso la partita che domani sera a Vilnius sarà valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022: siamo alla terza giornata del gruppo C e gli azzurri viaggiano a punteggio pieno grazie alle precedenti vittorie contro Irlanda del Nord e Bulgaria. Finora dunque tutto bene per l’Italia e francamente così dovrebbe essere pure domani sera, quando gli azzurri del c.t. Roberto Mancini sfideranno la Nazionale sulla carta più abbordabile del gruppo, che comunque domenica sera ha tenuto testa alla Svizzera incassando un solo gol. Il rischio maggiore sarebbe dunque quello di sottovalutare l’impegno, un errore grave considerando che solo la prima classificata si qualificherà subito per i Mondiali di Qatar 2022. Si può quindi chiudere la prima finestra di qualificazioni a punteggio pieno; nel frattempo, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Lituania Italia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LITUANIA ITALIA

Ricordiamo intanto che Lituania Italia sarà trasmessa naturalmente in chiaro per tutti su Rai Uno, come sempre in occasione delle partite della nostra Nazionale maggiore, che potremo seguire di conseguenza anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Rai Play tramite il sito oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI LITUANIA ITALIA

LE SCELTE DI URBONAS

Il c.t. dei padroni di casa Valdas Urbonas, per quanto riguarda le probabili formazioni di Lituania Italia, sembra intenzionato a confermare il 4-2-3-1 visto domenica sera in Svizzera con buoni effetti: in porta Svedkauskas, protetto dai due difensori centrali Beneta e Gaspuitis più i due terzini Mikoliunas a destra e Vaitkunas a sinistra. In mezzo al campo ci sarà la coppia formata da Dapkus e Simkus, con compiti soprattutto difensivi; qualche metro più avanti, ecco che Slivka sarà il trequartista, come ali invece potremmo vedere Novikovas e Lasickas, insidiati però da Petravicius, valida alternativa su entrambe le fasce d’attacco. Infine la prima punta dovrebbe essere Chernykh, che tuttavia potrebbe essere a sua volta insidiato da Laukzemis.

LE MOSSE DI MANCINI

Nelle probabili formazioni di Lituania Italia, la maggiore curiosità sarà scoprire quanto cambierà Roberto Mancini: in porta sembra destinato alla conferma Gigio Donnarumma, ma in difesa ecco che Di Lorenzo ed Emerson Palmieri potrebbero essere i due terzini titolari questa volta e novità sono possibili anche in mezzo, dove Mancini e Bastoni potrebbero formare una coppia inedita. In mezzo al campo potremmo rivedere dal primo minuto Pellegrini, che insieme a Barella potrebbe affiancare il regista, ruolo per il quale stavolta il favorito sembra essere Locatelli. In attacco ecco poi il consueto ballottaggio Belotti-Immobile: stavolta il favorito dovrebbe essere il bomber della Lazio, se resterà valida l’alternanza una partita a testa dal primo minuto. Attenzione anche a Bernardeschi, possibile titolare a sinistra insieme al compagno di squadra Chiesa che agirebbe così a destra, la fascia dove si esprime meglio.

IL TABELLINO

LITUANIA (4-2-3-1): Svedkauskas; Mikoliunis, Beneta, Gaspuitis, Vaitkunas; Dapkus, Simkus; Novikovas, Slivka, Petravicius; Chernykh. All. Urbonas.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, G. Mancini, Bastoni, Emerson P.; Barella, Locatelli, Pellegrini; Chiesa, Immobile, Bernardeschi. All. R. Mancini.



