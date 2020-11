Probabili formazioni Liverpool Atalanta/ Diretta tv: tornano Hateboer e Muriel

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL ATALANTA: CHI SCHIERERÀ GASPERINI?

Presentare le probabili formazioni di Liverpool Atalanta ci consente di dare spazio a una partita che entrerà nella storia della Dea, anche se il mitico stadio di Anfield Road sarà chiuso al pubblico come da prassi in questo periodo: in ogni caso, domani sera alle ore 21.00 l’Atalanta vivrà un momento indimenticabile, oltre che una partita fondamentale per il girone D di Champions League. All’andata a Bergamo è arrivata una pesante batosta: l’obiettivo è di fare meglio innanzitutto sul piano del gioco, per poi capire se sarà possibile ottenere un risultato che farebbe epoca e che aiuterebbe l’Atalanta nella corsa verso una nuova qualificazione agli ottavi. Si arriva da un non esaltante pareggio contro lo Spezia in campionato, ma questa è una notte che fa storia a sé: scopriamo allora quali sono le notizie sulle probabili formazioni di Liverpool Atalanta alla vigilia della partita.

LIVERPOOL ATALANTA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Liverpool Atalanta sarà disponibile soltanto per gli abbonati ai canali sportivi della televisione satellitare Sky, che dunque potranno seguire il match attraverso il loro decoder ma anche, qualora non possano mettersi davanti a un televisore, in diretta streaming video e senza costi aggiuntivi, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL ATALANTA

LE MOSSE DI KLOPP

Le probabili formazioni di Liverpool Atalanta vedranno per i Reds di Jurgen Klopp il solito modulo 4-3-3 ma con alcune novità tra gli interpreti, a causa di alcune assenze che mettono in difficoltà il Liverpool soprattutto in difesa. La linea davanti al portiere Alisson dunque è ben diversa dal solito, con Phillips-Matip coppia centrale, Williams terzino destro e Tsimikas sulla corsia di sinistra. Jurgen Klopp ha qualche certezza in più a centrocampo, dove i Reds dovrebbero proporre il terzetto composto da Fabinho, Henderson e Wijnaldum, mentre sono possibili altre novità in attacco, dove Firmino va verso la panchina e potremmo dunque vedere il tridente con Shaqiri e Mané ai fianchi di Diogo Jota, d’altronde già devastante nella partita d’andata a Bergamo e dunque di certo non una scelta di ripiego.

LE SCELTE DI GASPERINI

Per quanto riguarda invece la Dea, le probabili formazioni di Liverpool Atalanta saranno caratterizzate dal recupero di alcuni giocatori non schierati (e in alcuni casi nemmeno convocati) nella partita contro lo Spezia. Ecco dunque ad esempio il ritorno di Djimsiti per completare la difesa a tre con Toloi e Palomino davanti al portiere Gollini; rientra anche Hateboer come esterno destro e per ricomporre la classica coppia di esterni con Gosens, che giostrerà a sinistra. Favoriti De Roon e Freuler per formare anche nel mezzo la coppia più tradizionale, anche se resta in corsa pure Pasalic, mentre in attacco il rientro di spicco è quello di Muriel, che potrebbe formare con Duvan Zapata un tandem tutto colombiano, assistito naturalmente dal Papu Gomez sulla trequarti.

IL TABELLINO

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Williams, Phillips, Matip, Tsimikas; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Shaqiri, Diogo Jota, Mané. All. Klopp.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, D. Zapata. All. Gasperini.



