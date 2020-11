Probabili formazioni Liverpool Atalanta/ Quote, Klopp punta sui giovani ad Anfield?

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL ATALANTA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Analizzando le probabili formazioni di Liverpool Atalanta parliamo del match che si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 25 novembre, valido per la quarta giornata nel gruppo D di Champions League 2020-2021: le speranze di ottavi per la Dea passano dalla complicatissima trasferta di Anfield, contro una squadra che nonostante le assenze pesanti ha dominato contro il Leicester riprendendosi la testa del campionato inglese e che, soprattutto, tre settimane fa si era presentata a Bergamo in leggero calo ma non aveva fatto prigionieri, dominando dall’inizio alla fine e, con un avvio di secondo tempo letale, vinto con un clamoroso 5-0 che adesso rende difficile il percorso per Gian Piero Gasperini. Che a sua volta deve rinunciare a qualche giocatore chiave; vedremo allora come andranno le cose, di certo speriamo che la partita sia bella e fortunata per la rappresentante italiana. Nel frattempo, possiamo sicuramente fare una valutazione più approfondita sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Liverpool Atalanta.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha stabilito per Liverpool Atalanta, attraverso le sue quote: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,63 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una somma corrispondente a 4,75 volte la puntata. Abbiamo poi il segno X che regola il pareggio: in questo caso la vostra vincita con questo bookmaker ammonterebbe a 4,50 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL ATALANTA

I DUBBI DI KLOPP

Tante indisponibilità per Jurgen Klopp: sulla sponda inglese il tema delle probabili formazioni di Liverpool Atalanta riguarda l’eventualità di vedere le seconde linee in campo, considerato che la situazione di classifica è del tutto tranquilla. Se così fosse, al centro della difesa ci sarebbe Nathaniel Phillips che farebbe coppia con Matip, mentre Fabinho potrebbe essere riportato al ruolo di mediano con Curtis Jones e Wijnaldum (o Naby Keita) sull’altro lato. Qui però dipende dall’eventuale recupero in extremis di Thiago Alcantara e dalla posizione di Milner, che potrebbe fare il terzino oppure avanzare lasciando la corsia a Tsimikas, con difesa completata dal portiere Alisson e dall’esterno sinistro Robertson. In attacco invece la soluzione per la quale propendiamo riguarda Diogo Jota da prima punta tattica con Salah e Sadio Mané sulle corsie; tutto sommato anche Minamino e Origi però potrebbero avere una maglia dal primo minuto, dunque staremo a vedere.

LE SCELTE DI GASPERINI

Anche sul versante orobico le probabili formazioni di Liverpool Atalanta aprono a qualche punto di domanda: Hateboer potrebbe non farcela ma Depaoli è out per infortunio, quindi a destra Gasperini potrebbe aprire alla titolarità di Piccini con Gosens regolarmente sull’altro versante, in difesa Palomino agirà con la collaborazione di Toloi e uno tra Djimsiti e Cristian Romero mentre un altro dubbio riguarda il portiere, perché a Cesena ha giocato Gollini che, pienamente recuperato, potrebbe riprendersi i pali anche ad Anfield scalzando Sportiello. A centrocampo, nel settore nevralgico, spazio a Freuler insieme a De Roon ma si valuta anche una possibile maglia per Pasalic; il croato potrebbe anche essere utile per affiancare Alejandro Gomez sulla trequarti, posizione questa in cui resta candidato anche uno tra Ilicic e Aleksey Miranchuk. Tuttavia, l’Atalanta può giocare anche con due attaccanti: se fosse così Muriel o Lammers andrebbero a prendersi un posto insieme a Duvan Zapata, che salvo sorprese dovrebbe essere confermato come punta di riferimento.

IL TABELLINO

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Tsimikas, Matip, N. Phillips, Robertson; Milner, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Diogo Jota, S. Mané. Allenatore: Jurgen Klopp

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, C. Romero, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; A. Gomez; Muriel, D. Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini



