Probabili formazioni Liverpool Atletico Madrid/ Diretta tv: Alisson non ce la fa

Con le probabili formazioni di Liverpool Atletico Madrid andiamo a parlare della partita che si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 11 marzo, valida per il ritorno degli ottavi della Champions League 2019-2020. I campioni d’Europa devono rimontare: non una novità visto come erano andate le cose l’anno scorso, ma il compito rimane comunque complesso considerando che la difesa dei Colchoneros è tra le migliori in Europa, e dunque il gol segnato da Saul Niguez al Wanda Metropolitano potrebbe davvero risultare decisivo per la qualificazione. Quest’anno però la squadra di Jurgen Klopp non si deve preoccupare di un campionato che ha già vinto nei fatti, e dunque si può concentrare esclusivamente sulla Champions League; inoltre lo stesso Atletico era stato capace di scialacquare, sempre agli ottavi, un vantaggio di due reti contro la Juventus. Quindi, è assolutamente tutto aperto; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco di Anfield possiamo intanto analizzare le scelte da parte dei due allenatori, nella lettura approfondita delle probabili formazioni di Liverpool Atletico Madrid.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Liverpool Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv dalla televisione satellitare: l’appuntamento per tutti gli abbonati è sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del vostro decoder) con la possibilità di seguire il ritorno degli ottavi di Champions League anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL ATLETICO MADRID

I DUBBI DI KLOPP

Tira un sospiro di sollievo Klopp, che nelle probabili formazioni di Liverpool Atletico Madrid ritrova se non altro Robertson e deciderà all’ultimo se poter utilizzare anche Henderson. Resta invece fuori dai giochi Alisson; dunque in porta va Adrian – già protagonista all’inizio della stagione – che sarà protetto da Van Dijk e Joe Gomez, Alexander-Arnold è regolarmente impiegato a destra. A centrocampo l’assenza di Henderson sarebbe eventualmente coperta da Oxlade-Chamberlain, che opererebbe da mezzala con Wijnaldum confermato dall’altra parte, e naturalmente Fabinho a fare da playmaker; invariabilmente schierato il super tridente offensivo nel quale Salah e Sadio Mané sono le frecce esterne, a supporto della prima punta Roberto Firmino. Naturalmente, attenzione a Origi: il belga lo scorso anno era stato tra i giocatori determinanti per la vittoria della Champions League da parte del Liverpool, e anche in questa edizione del torneo punta a dire la sua.

LE SCELTE DI SIMEONE

Diego Simeone affronta Liverpool Atletico Madrid con il classico 4-4-2: rispetto all’andata ha recuperato Diego Costa che dunque dovrebbe posizionarsi al fianco di Morata in attacco, ancora destinato alla panchina Joao Felix – ma resta da valutare – a centrocampo ci sono tante scelte possibili, ma Koke e Saul Niguez dovrebbero essere confermati con il primo largo a sinistra e il secondo al centro del campo, con Thomas Partey che dovrebbe prendere il posto di Marcos Llorente. Resta un posto disponibile a destra: lo stesso Saul si può allargare per avere una formazione ancora più difensiva, in alternativa ovviamente c’è Angel Correa o anche Ferreira Carrasco, tornato a gennaio. In difesa invece José Gimenez dovrebbe tornare titolare al posto di Felipe; confermato Savic davanti al portiere titolare Oblak, con Trippier a destra e Hermoso che ancora una volta potrebbe prendere il posto di Renan Lodi, che rimane in dubbio per la grande sfida di Anfield.

IL TABELLINO

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Van Dijk, J. Gomez, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, S. Mané

A disposizione: Lonergan, Matip, Lallana, N. Keita, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Origi

Allenatore: Jurgen Klopp

Squalificati: –

Indisponibili: Alisson, Shaqiri

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, J. Gimenez, Savic, Renan Lodi; A. Correa, Thomas, Saul Niguez, Koke; Diego Costa, Morata

A disposizione: Adan, Vrsaljko, Felipe, H. Herrera, Ferreira Carrasco, Joao Felix, Vitolo

Allenatore: Diego Simeone

Squalificati: –

Indisponibili: –



