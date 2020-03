Probabili formazioni Liverpool Atletico Madrid/ Quote: Morata o Joao Felix?

Con le probabili formazioni di Liverpool Atletico Madrid parliamo delle scelte che Jurgen Klopp e Diego Simeone potrebbero operare nel ritorno degli ottavi della Champions League 2019-2020. Ad Anfield si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 11 marzo, e si riparte dal gol di Saul Niguez che aveva sancito una vittoria importante per i Colchoneros; eventualità dei rigori a parte, i campioni in carica dovranno allora segnare almeno due gol per qualificarsi ed evitare che la campagna europea finisca presto. Possibilità assolutamente concreta, considerando anche che la Premier League è ormai vinta e che già l’anno scorso i Reds erano stati in grado di centrare una rimonta addirittura epica; gli spagnoli però sono un brutto cliente quando si tratta di segnare contro di loro, e allora staremo a vedere come andranno le cose. Nel frattempo tuttavia possiamo provare ad analizzare quali siano le decisioni da parte dei due allenatori, pertanto andiamo a leggere insieme il dettaglio delle probabili formazioni di Liverpool Atletico Madrid.

Liverpool Atletico Madrid vede i Reds partire favoriti, almeno nel pronostico tracciato dalla Snai: questo bookmaker ha infatti assegnato un valore di 1,55 all’eventualità della vittoria casalinga, regolata ovviamente dal segno 1. Il valore posto sul segno X, da giocare per il pareggio, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,00 volte la vostra puntata mentre con il segno 2, per il successo esterno dei Colchoneros, la vincita ammonterebbe a 6,75 volte quanto investito.

Nelle probabili formazioni di Liverpool Atletico Madrid avevamo già detto ieri che Alisson non ce la fa mentre Henderson potrebbe essere regolarmente in campo in mediana, prendendosi una delle due maglie sulle mezzali e lasciando l’altra a Wijnaldum che, favorito su Oxlade-Chamberlain, agirà come incursore avendo al suo fianco la regia di Fabinho. Il tecnico tedesco recupera anche Robertson, che dunque occuperà la corsia sinistra; in porta va necessariamente Adrian che aveva già iniziato la stagione ufficiale del Liverpool, a destra gioca Alexander-Arnold mentre al centro ovviamente ci sarà Van Dijk, affiancato da Joe Gomez. Detto del centrocampo, anche il tridente offensivo è naturalmente fissato a meno di sorprese: Salah e Sadio Mané fanno compagnia a Firmino, l’alternativa tattica di Klopp potrebbe essere quella di destinare il brasiliano sulla trequarti, togliere un centrocampista e formare una sorta di 4-2-3-1 con Origi da prima punta. Una scelta che tuttavia potrebbe essere destinata, eventualmente, al secondo tempo e se il risultato del doppio confronto dovesse premiare ancora l’Atletico Madrid.

Nessun dubbio sul fatto che Simeone schieri i suoi con il 4-4-2, ma le ore precedenti Liverpool Atletico Madrid serviranno al Cholo per scogliere qualche dubbio legato ai singoli. In difesa per esempio bisogna scegliere tra José Gimenez e Felipe per affiancare Savic (l’uruguaiano è favorito), mentre a sinistra Renan Lodi proverà a stringere i denti con Hermoso che scalpita. Trippier e il portiere Oblak ci saranno per completare il reparto; in mezzo Thomas Partey dovrebbe fare coppia con Saul Niguez, ma l’autore del gol decisivo all’andata potrebbe anche allargarsi per giocare a destra – dove sarebbe in ballottaggio con Angel Correa – così da avere un centrocampo decisamente più votato al contenimento e che conterebbe sulla presenza di Marcos Llorente come partner del ghanese Thomas. A sinistra il favorito rimane ovviamente Koke; davanti l’altro grande dubbio di Simeone, ovvero una sorta di ballottaggio a tre in cui nessuno è davvero sicuro del posto. Morata e Diego Costa danno la sensazione di essere in vantaggio, Joao Felix potrebbe dunque accomodarsi in panchina.

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Van Dijk, J. Gomez, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, S. Mané

A disposizione: Lonergan, Matip, Lallana, N. Keita, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Origi

Allenatore: Jurgen Klopp

Squalificati: –

Indisponibili: Alisson, Shaqiri

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, J. Gimenez, Savic, Renan Lodi; A. Correa, Thomas, Saul Niguez, Koke; Diego Costa, Morata

A disposizione: Adan, Vrsaljko, Felipe, H. Herrera, Ferreira Carrasco, Joao Felix, Vitolo

Allenatore: Diego Simeone

Squalificati: –

Indisponibili: –



