Probabili formazioni Liverpool Benfica/ Diretta tv: turnover per Klopp?

Con le probabili formazioni di Liverpool Benfica ci avviciniamo alla partita che domani sera sarà valida per il ritorno dei quarti di Champions League ad Anfield Road, dove i padroni di casa del Liverpool saranno naturalmente i grandi favoriti per il passaggio del turno dopo essersi già imposti per 1-3 all’andata in Portogallo settimana scorsa. Il ritorno, per di più davanti al pubblico amico, potrebbe essere poco più di una formalità salvo clamorosi colpi di scena, permettendo al Liverpool di concentrarsi sulla sfida “eterna” con il Manchester City, rivale in FA Cup e nella volata per la Premier League.

Per il Benfica c’è solo un aspetto positivo: raggiungere i quarti è già stato un trionfo, nessuno pretende che i lusitani riescano ad eliminare il Liverpool, però c’è la possibilità di vivere una grande serata di calcio ad Anfield Road e magari chissà, cogliere una vittoria come il Benfica ha già fatto in casa dell’Ajax agli ottavi. Ciò premesso, andiamo adesso a scoprire quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Liverpool Benfica.

LIVERPOOL BENFICA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL BENFICA

LE SCELTE DI KLOPP

Le probabili formazioni di Liverpool Benfica vedono Jurgen Klopp impegnato a fare alcune scelte. Naturalmente un quarto di finale di Champions League è sempre una partita delicata, però forse potrebbe esserci spazio per un po’ di turnover pensando al rovente finale di stagione che attende i Reds. Nel consueto modulo 4-3-3 proviamo ad ipotizzare questi titolari: Alisson in porta; davanti a lui, la difesa a quattro con Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Tsimikas possibili titolari da destra a sinistra.

A centrocampo ci sono diverse opzioni, proviamo immaginare un terzetto titolare che possa essere composto da Henderson, Fabinho e Keïta; anche in attacco ci sono diverse opzioni, l’intoccabile sembra essere come sempre Salah, ma non si stupiremmo se al suo fianco troveranno spazio Diogo Jota e Luis Díaz, pensando ad esempio che Mané è diffidato.

LE MOSSE DI VERISSIMO

Sul fronte portoghese, dobbiamo dire che l’allenatore Nelson Verissimo ha molti meno calcoli da fare pensando alle probabili formazioni di Liverpool Benfica. La squadra lusitana ad Anfield Road potrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1 e questi possibili titolari: Vlachodimos in porta; davanti a lui, la difesa a quattro formata da destra a sinistra da Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo.

Nel cuore del centrocampo potrebbe trovare spazio la mediana formata da Weigl e Taarabt; infine, il reparto offensivo con Rafa Silva, Ramos ed Everton schierati da destra a sinistra sulla linea della trequarti, a supporto della prima punta che sarà naturalmente Darwin Núñez, anche se in alternativa è possibile anche un 4-3-3.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL BENFICA

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Keïta; Salah, Jota, Luis Díaz. All. Klopp.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt; Rafa Silva, Ramos, Everton; Darwin Núñez. All. Verissimo.

