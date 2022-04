Probabili formazioni Liverpool Benfica/ Quote, Firmino torna nel tridente dei Reds?

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL BENFICA: CHI GIOCA AD ANFIELD?

Con le probabili formazioni di Liverpool Benfica analizziamo le mosse dei due allenatori per il ritorno dei quarti di Champions League: ad Anfield si riparte, alle ore 21:00 di mercoledì 13 aprile, dal 3-1 timbrato dai Reds al Da Luz. Un risultato certamente interessante, che ora spiana la strada alla semifinale per la squadra allenata da Jurgen Klopp; anche per questo il manager tedesco potrebbe fare turnover, pur non dovendo sottovalutare l’impatto di un Benfica che ha poco da perdere e che, per quante siano le differenze tra le due avversarie, nel ritorno degli ottavi era andato a vincere in casa dell’Ajax.

Probabili formazioni Liverpool Benfica/ Diretta tv: turnover per Klopp?

Il Liverpool però deve anche dosare le sue energie essendo in corsa per il campionato e dovendo giocare la semifinale di Fa Cup: potendo vincere tutto, ovviamente Klopp dovrà valutare con estrema attenzione le sue scelte in vista di questa sera, pensando anche alle diffide. Vedremo allora cosa succederà ad Anfield, ma intanto cominciano a fare qualche rapida valutazione su dubbi e certezze da entrambe le parti, prendendoci un po’ di tempo per leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di Liverpool Benfica.

Diretta/ Benfica Liverpool (risultato finale 1-3): tris di Luis Diaz!

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere ora quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Liverpool Benfica. Il segno 1 che identifica la vittoria casalinga dei Reds vi farebbe guadagnare 1,30 volte quanto messo sul piatto; abbiamo poi l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, che porta in dote una vincita che ammonta a 6.00 volte l’importo che avrete scelto di investire e infine il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione del Benfica, che vi permetterebbe di intascare una somma equivalente a 9,25 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL BENFICA

LE SCELTE DI KLOPP

Dicevamo del possibile turnover per Klopp in Liverpool Benfica: in difesa per esempio, davanti ad Alisson, potrebbe essere confermata la coppia centrale con Matip e Van Dijk ma a sinistra potrebbe trovare spazio Tsimikas, mentre Joe Gomez può sostituire Alexander-Arnold a destra e dunque almeno uno dei due terzini titolari può partire dalla panchina. A centrocampo a lasciare spazio può essere Thiago Alcantara: in questo caso a giocare il ritorno dei quarti di Champions League dal primo minuto sarebbe con tutta probabilità Naby Keita, ha qualche occasione anche Oxlade-Chamberlain pur se Jordan Henderson e Fabinho restano favoriti. Nel tridente offensivo Salah resta intoccabile perché troppo importante per il Liverpool; ci aspettiamo allora l’egiziano comunque titolare, sulla corsia sinistra invece dovrebbe arrivare la conferma per Luis Diaz (rispetto all’andata) con una prima punta che uscirebbe dal ballottaggio tra Diogo Jota e Firmino, perché Sadio Mané è diffidato.

Probabili formazioni Benfica Liverpool/ Quote, Verissimo ha il jolly in Gonçalo Ramos

GLI 11 DI VERISSIMO

Per Liverpool Benfica Nelson Verissimo pensa al 4-4-2, che in fase di costruzione può diventare un 4-2-3-1: di fatto dunque Darwin Nunez, che rimane il riferimento avanzato per la squadra, sarebbe la prima punta con Gonçalo Ramos (ma occhio a Yaremchuk) che agirebbe alle sue spalle, con il supporto degli esterni Rafa Silva e Everton che sono entrambi parecchio offensivi e quindi possono alzare la loro posizione. In questo modo avremmo due mediani in Weigl e Taarabt; di fatto però lo schieramento di partenza del Benfica sarà un 4-4-2 di stampo classico, peraltro il modulo che le Super Aquile hanno sempre utilizzato in epoca recente, anche con altri allenatori. Per quanto riguarda la difesa, sugli esterni dovremmo vedere ancora una volta Gilberto a destra e Grimaldo che occuperà la corsia sull’altro versante del campo; i due centrali saranno gli esperti Otamendi e Vertonghen, mentre in porta andrà senza sorprese il greco Vlachodimos.

IL TABELLINO

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; J. Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson; N. Keita, Fabinho, J. Henderson; Salah, Firmino, Luis Diaz. Allenatore: Jurgen Klopp

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Rafa Silva, Taarabt, Weigl, Everton; Yaremchuk, Darwin Nunez. Allenatore: Nelson Verissimo











© RIPRODUZIONE RISERVATA