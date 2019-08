Probabili formazioni Liverpool Chelsea/ Quali le mosse di Lampard per la Supercoppa?

Si accenderà solo domani sera alle ore 21,00 presso il Besiktak park di Istanbul, la finale di Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea, ed ora è tempo di esaminare da vicino le probabili formazioni dello scontro. In campo ecco quindi le due formazioni che hanno dominato le coppe Uefa lo scorso anno, i Reds campioni in Champions League e i Blues che invece con Sarri (ora allenatore della Juventus) hanno sollevato l’Europa league: l’appuntamento è quindi il più prestigioso e sia Klopp che Lampard hanno studiato le probabili formazioni di Liverpool Chelsea con grande attenzione. La sfortuna è che la finale arriva appena terminata l’estate: i due club hanno si disputato parecchie amichevoli estive per prepararsi a tale momento ma non si può certo dire che entrambi gli spogliatoi siano al top della loro condizione. Stato di forma a parte, di certo entrambi gli allenatori punteranno sul loro 11 più solido: andiamo quindi a vedere le loro mosse per le probabili formazioni di Liverpool Chelsea.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV. COME SEGUIRE LA FINALE DI SUPERCOPPA UEFA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che Liverpool Chelsea, finale di Supercoppa europa, sarà visibile in chiaro sul digitale terrestre su Canale 5. La partita sarà inoltre visibile anche su Sky, per la precisione ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport Collection (205) con diretta streaming video offerta ai soli abbonati tramite l’app Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL CHELSEA

LE MOSSE DI KLOPP

Per le probabili formazioni di Liverpool Chelsea, Klopp dovrebbe dare fiducia al classico 4-3-3 dove pure figureranno anche gli ultimi arrivi dello spogliatoio come Alisson e Salah, che pure è da poco che sono tornati dalla vacanze estive. Ecco quindi che il brasiliano sarà il primo nome in difesa, con davanti un reparto a 4 composto da Robertson, Gomez, Van Dijk e Alexander Arnold, pur con Matip (in gol contro il City nella finale del Community Shield) a disposizione. Per la mediana si fanno avanti Wijnaldum, Fabinho e Henderson, che quindi serviranno il tridente offensivo composto da Origi, Firmino e Salah, tutti confermati dal primo minuto.

LE SCELTE DI LAMPARD

C’è poi grande curiosità per le mosse di Lampard per le probabili formazioni di Liverpool Chelsea, con il tecnico al primo grande incontro della stagione al suo esordio alla panchina Blues. Qui i ballottaggi infatti potrebbero essere all’ordine del giorno: il modulo 4-2-3-1 però pare confermato. Ecco quindi che vedremo Kepa tra i pali, con di fronte a sè la coppia centrale con Zouma e Christenson: toccherà allora a Azpilcueta e Emerson agire ai lati, pur con varie alternative dalla panca. Spazio quindi dal primo minuto per Jorginho e Kovavic in mediana con Mount sulla tre quarti: saranno Pedro e Pulisic ad agire al lati, a supporto di Giroud prima punta, pur con Abraham pronto dalla panca.

IL TABELLINO

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Robertson, Gomez, Van Dijk, Alexander Arnold MATIP; Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Origi, Firmino, Salah All. Klopp

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa, Azpilcueta, Zouma, Christenson, Emerson; Jorghino Kovavic; Pedro, Mount, Pulisic; Giroud All. Lampard



