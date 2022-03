Probabili formazioni Liverpool Inter/ Diretta tv: Barella è squalificato

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL INTER: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Liverpool Inter ci consentono di presentare la grande partita che domani sera si giocherà ad Anfield Road per gli ottavi di finale della Champions League 2021-2022. Naturalmente l’impresa si annuncia difficilissima per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che all’andata hanno perso per 0-2 in casa a San Siro e adesso devono provare a ribaltare la situazione contro una delle squadre più forti del mondo, abbinamento beffardo nel “sorteggio bis” che tutti ricordiamo ancora molto bene.

DIRETTA/ Inter Liverpool (risultato finale 0-2): raddoppia Salah!

La buona notizia per l’Inter è che il mese di febbraio è finito: marzo ha subito portato una vittoria per 5-0 contro la Salernitana con tripletta di Lautaro Martinez e doppietta di Dzeko, per spazzare via i fantasmi e rilanciare la corsa allo scudetto. Adesso però si deve pensare alla Champions League e ad una sfida da onorare anche se sarà difficilissima: andiamo allora a scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Liverpool Inter.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LIVERPOOL/ Diretta tv, Alexis Sanchez spera nella maglia

DIRETTA LIVERPOOL INTER IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Liverpool Inter sarà visibile domani sera in diretta tv in chiaro per tutti su Canale 5, di conseguenza Mediaset offrirà anche la diretta streaming video sul sito di Sportmediaset, oltre che tramite Infinity. Appuntamento però anche su Sky Sport, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e anche in streaming tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL INTER: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

LE MOSSE DI KLOPP

Nelle probabili formazioni di Liverpool Inter, naturalmente l’allenatore di casa Jurgen Klopp non rinuncerà al modulo 4-3-3 che è il marchio di fabbrica dei Reds nella lunga gestione del tecnico tedesco. Quanto agli interpreti che saranno in campo dal primo minuto, sono da annotare alcuni dilemmi in attacco perché Diogo Jota è fuori e anche Firmino è in dubbio. Possiamo allora disegnare il tridente con Salah naturalmente a destra, Manè accentrato e Luis Diaz a sinistra che potrebbe avere una bella chance.

Diretta/ Arsenal Liverpool (risultato finale 0-2): doppio Jota, Reds a Wembley!

Procedendo a questo punto a ritroso, possiamo osservare che nel centrocampo del Liverpool i tre titolari dovrebbero essere Thiago Alcantara, Fabinho ed Elliott, mentre nella difesa a quattro schierata a protezione del portiere Alisson potremmo vedere in azione da destra a sinistra Alexander-Arnold, i due centrali Konatè e Van Dijk ed infine Robertson.

LE SCELTE DI INZAGHI

La seconda giornata di squalifica per Barella è invece la principale notizia per Simone Inzaghi, sul fronte nerazzurro delle probabili formazioni di Liverpool Inter. Ecco allora che a centrocampo, con Dumfries a destra, dovrebbe esserci Vidal al fianco di Brozovic e Calhanoglu, mentre a sinistra vedremo se Perisic recupererà dal lieve fastidio che lo ha messo fuori causa per la partita di venerdì sera contro la Salernitana e potrebbe giocare Dimarco, oppure Gosens essere lanciato già dal primo minuto.

Decisamente meno novità dovrebbero esserci negli altri due reparti, a cominciare da una difesa che vedrà tra i pali il capitano Handanovic e davanti a lui il solito terzetto con Skriniar, de Vrij e Bastoni. In attacco invece saranno logicamente favoriti Lautaro Martinez e Dzeko, ma staremo a vedere se Sanchez saprà togliere il posto a uno dei due compagni di reparto.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL INTER

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konatè, Van Dijk, Robertson; Thiago Alcantara, Fabinho, Elliott; Salah, Manè, Luis Diaz. All. Klopp

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA