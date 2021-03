Probabili formazioni Liverpool Lipsia/ Diretta tv, Sørloth titolare con Dani Olmo?

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL LIPSIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Liverpool Lipsia parliamo della partita valida per il ritorno degli ottavi di finale in Champions League 2020-2021: il campo neutro è lo stesso di tre settimane fa, cioè la Ferenc Puskas Arena di Budapest, dove i Reds partono dal vantaggio di due gol maturato all’andata. Un margine che Jurgen Klopp può decisamente benedire, perché una partita che sembrava scontata alla vigilia si potrebbe trasformare in qualcosa di complicatissimo: intanto il Lipsia è una squadra di grandi qualità e carattere che non a caso rimane attaccata al Bayern in campionato, e poi il Liverpool in Premier League ha clamorosamente smarrito la via, perso sei delle ultime sette uscite e crollato all’ottavo posto.

Vedremo allora come andranno le cose sul terreno di gioco di Budapest, domani sera quando sarà tempo di giocare; aspettando che la partita prenda il via, possiamo sicuramente fare un rapido excursus attraverso le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Liverpool Lipsia e dunque provando a capire in che modo Jurgen Klopp e Julian Nagelsmann intendano approcciare questa delicata e importante partita di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL LIPSIA

LE SCELTE DI KLOPP

Lo abbiamo detto, anche per Liverpool Lipsia continua l’emergenza in casa dei Reds: l’assenza di Van Dijk ormai si sta facendo ampiamente sentire e questo è uno dei motivi per cui la squadra è crollata in campionato. L’arrivo di Kabak a gennaio ha messo una pezza, ma chiaramente non è la stessa cosa; al fianco del turco potrebbe essere impiegato Fabinho che ormai è diventato un difensore centrale a tutti gli effetti, ci saranno invece Alexander-Arnold e Robertson sugli esterni con Alisson in porta. In mezzo al campo ha recuperato Jordan Henderson, che verrà impiegato come punto di riferimento: il capitano avrà campo con Thiago Alcantara e Wijnaldum a completare una linea mediana che tutto sommato è di grande qualità, e che avrà il compito di supportare al meglio il tridente delle meraviglie composto, ça va sans dire, da Salah, Firmino e Sadio Mané con il possibile inserimento di Diogo Jota, un altro dei giocatori che Klopp ha ritrovato dopo un infortunio.

GLI 11 DI NAGELSMANN

Per quanto riguarda Nagelsmann, per il giovane tecnico Liverpool Lipsia sarà giocata verosimilmente con il 3-4-2-1: si alzano i due esterni che dovrebbero corrispondere ai nomi di Mukiele e Angeliño, quest’ultimo determinante anche in zona gol con reti pesanti. A proposito di questo, negli ultimi tempi sono cresciute tantissimo le quotazioni di Sørloth che si sta rivelando uomo delle marcature pesanti. Il modulo prevede che sia lui ad affiancare Dani Olmo sulla trequarti, e in questo modo il Lipsia avrà sia la qualità data dalla capacità dello spagnolo nel saltare l’uomo che la concretezza sotto rete, anche perché Yussuf Poulsen che giocherà come centravanti non è mai stato un bomber fatto e finito. Kampl e Sabitzer si posizioneranno nella zona nevralgica del campo, alle loro spalle il trio difensivo comprende Klostermann, Upamecano e Orban che faranno la guardia al portiere ungherese Gulácsi.

IL TABELLINO

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak, Robertson; Wijnaldum, Thiago Alcantara, J. Henderson; Salah, Firmino, S. Mané. Allenatore: Jurgen Kloo

LIPSIA (3-4-2-1): Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Orban; Mukiele, Kampl, Sabitzer, Angeliño; Dani Olmo, Sørloth; Y. Poulsen. Allenatore: Julian Nagelsmann



