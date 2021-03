Probabili formazioni Liverpool Lipsia/ Quote, tanti dubbi per Klopp e Nagelsmann

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL LIPSIA: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà questa sera alle ore 21.00 e alla Puskas Arena di Budapest, l’attesa sfida di ritorno degli ottavi di Champions league tra Liverpool e Lipsia: andiamo a scoprirne le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Klopp come di Nagelsmann per questo bollente match, a cui davvero non sarà concesso alcun errore ai due allenatori. Non possono certo permettersi di finire KO gli inglesi, che pure nel match di andata hanno ben vinto col risultato di 2-0: pure è indubbio che per i Reds questo sia un momento davvero difficile, tra assenze e prestazioni non eccezionali, che ne stanno compromettendo la stagione. Incassata in settimana quello che è la nona sconfitta in campionato col Fulham, il Liverpool, fermo alla sola ottava posizione della classifica di campionato e stasera guarda alla Champions come occasione di riscatto: gli assenti però sono sempre tanti per il tecnico tedesco. Diversi out e giocatori in dubbio si contano anche nello spogliatoio del Lipsia, club chiamato oggi all’impresa. Ribaltare il 2-0 subito nel turno di andata non sarà facile per Nagelsmann e i suoi ma i tedeschi sono formazione in forma, se ricordiamo che oggi sono secondi in Bundesliga (con sei vittorie di fila) e pure appena volati alle semifinali della DFB Pokal. Sarà sfida davvero avvincete quella che ci attenderà oggi a Budapest.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match non è dunque semplice fissare un pronostico netto per questo turno di ritorno degli ottavi, anche se i Reds potrebbero essere appena favoriti. O almeno questo ci riportano le quote date dal portale Snai, che per l’1×2 dell’incontro ha fissato a 2.45 il successo del Liverpool, contro il 2.80 segnato per la vittoria del Lipsia: il pareggio vale 3.45 la posta in palio.

LE PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL LIPSIA

Alla vigilia del big match per la Champions league non sono pochi i dubbi che si accendono in casa di Klopp: per disegnare le probabili formazioni di Liverpool Lipsia il tecnico dovrà fare attenzione a parecchie assenze annunciate e diversi giocatori che sono ancora in forse. Questo già in difesa: segnato il reparto 4, siamo sicuri di vedere dal primo minuto questa sera Alexander Arnold e Fabinho come pure Robertson, ma è dubbia la presenza di Kabak (che già prendeva il posto dell’infortunato Van Dijk), visto che il centrale è alle prese con un acciacco muscolare. A centrocampo dovremmo però rivedere come titolare Thiago Alcantara e Wijnaldum, come pure Henderson (che pure risulta diffidato e dunque a rischio). In attacco Klopp poi non è sicuro di poter sfruttare dal primo minuto Firmino, che ha rimediato un brutto colpo negli ultimi giorni, che pure l’ha costretto a saltare l’ultima sfida contro il Fulham, lo scorso fine settimana. La speranza del tecnico è di recuperare in extremis il brasiliano e collocarlo nel tridente offensivo con Salah e Manè: altrimenti si farà avanti come titolare Jota.

LE SCELE DI NAGELSMANN

Sono poi parecchi dubbi e ballottaggi aperti anche per Mister Nagelsmann, impegnato a stilare le probabili formazioni di Liverpool e Lipsia: per il tecnico comunque oggi dovrebbe esserci la riconferma del 3-4-2-1 come modulo di partenza. In difesa ecco che già segnaliamo il probabile out di Orban, ancora alle prese con una microfrattura alla mano: se il difensore non sarà del match, dovrebbe essere Mukiele a completare il reparto assieme a Klostermann e Upamecano. Per il centrocampo si farà avanti sull’esterno la coppia formata da Adams e Angelino, ma pure dobbiamo ricordare che lo spagnolo è in dubbio: il terzino dovrebbe comunque stringere i denti e non mancare all’appuntamento. Il reparto poi dovrebbe venire completato al centro da Kampl e da uno tra Haidara e Sabitzer (ma il capitano non è apparso in grandissima forma negli ultimi giorni). Sono poi finalmente certezze per il tecnico nell’attacco dei Tori: Puolsen sarà prima punta, con Dani Olmo e Sorloth confermati sull’esterno del reparto, anche se Frosberg è sempre valida alternativa dalla panchina.

IL TABELLINO

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak, Robertson; Wijnaldum, Thiago Alcantara, J. Henderson; Salah, Firmino, S. Mané. All.: Kloop

LIPSIA (3-4-2-1): Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Mukiele; Adams, Kampl, Haidara, Angeliño; Dani Olmo, Sørloth; Y. Poulsen. All.: Nagelsmann



