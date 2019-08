Probabili formazioni Liverpool Manchester City/ Diretta tv, tanti assenti per Klopp

Si accenderà solo domani la finale per la FA Community Shield tra Liverpool e Manchester City, con fischio d’inizio già fissato per le ore 16,00. E’ quindi arrivato il momento di dare il via ufficiale alla stagione del grande calcio in Inghilterra e in attesa che pure la Premier league incominci, ci pensa il torneo della FA ad allietarci con questa finale di gran lusso, di cui ora vedremo da vicino le probabili formazioni. Il banco di prova sulla carta è poi davvero prestigioso visto che in campo a Wembley domani vi saranno i citizens, campioni della Premier league e della FA Cup e i Reds, secondi nella classifica del campionato 2018-2019. Di fatto però la sua collocazione durante l’estate crea non pochi problemi nella programmazione della preparazione estiva e col tempo ha visto diminuire il proprio valore. Domani comunque Guardiola come soprattutto Klopp avranno non pochi problemi a disegnare le probabili formazioni di Liverpool Manchester City, visto che molti giocatori non hanno ancora fatto ritorno dalle vacanze estive o sono tornati alla base solo in questa settimana. Andiamo comunque a vedere quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Liverpool Manchester City, finale del Community Shield 2019.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che domani non sarà disponibile la diretta tv di Liverpool Manchester City: per assistere alla finale del FA Community Shield tuttavia ci sarà la piattaforma DAZN, che fornirà a tutti i suoi abbonati il servizio di diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; eventualmente si potrà installare l’applicazione su una smart tv che sia provvista di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MANCHESTER CITY

LE MOSSE DI KLOPP

Per le probabili formazioni di Liverpool Manchester City, Klopp potrebbe non riservarci molte novità rispetto all’11 che abbiamo visto in campo solo pochi giorni fa nel test match con il Napoli. Di fatto il tecnico dei Reds ha ritrovato dalle vacanze solo pochi giorni fa Salah, Firmino e Alisson ed è difficile che voglia arrischiare i tre big del suo spogliatoio con così pochissimi minuti messi nelle gambe. Conservando quindi il 4-3-3 come modulo di partenza dovremmo vedere dal primo minuto tra i pali Mignolet, e davanti un solido reparto con Robertson, Van Dijks, Matip e Alexander Arnold. Maglie confermate quindi anche a centrocampo con Fabinho in cabina di regia e circondato da Milner e Henderson: in attacco sarà quindi di nuovo spazio per il trittico Wijnaldium-Origi-Oxalde Chamberlain, pur con buone chance di vedere qualche novità nel secondo tempo.

LE SCELTE DI GUARDIOLA

Sarà 4-3-3 anche il modulo di partenza per il Manchester city, dove se non altro Guardiola ha a disposizione qualche nome in più. Non tra i pali però dove sarà titolare Bravo, come già visto anche nelle ultime amichevoli con il Yokohama: di fronte al numero 1 vi sarà poi spazio per il reparto compatto con Walker, Stones, Laporte e Zinchenko. Pochi i dubbi del tecnico al centro del campo con Rodrigo in cabina di regia e il duo De Bruyne-Silva ai lati. Anche in attacco Guardiola non ci sorprende e consegnerà le maglie a Bernardo Silva, Sterling e Sane, pur con diverse soluzioni ancora possibili.

LIVERPOOL (4-3-3): Mignolet; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Oxalade Chamberlain, Origi, Wijnaldum. All: Klopp

MANCHESTER CITY (4-3-3): Bravo; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; D.Silva, Rodrigo, De Bruyne; B.Silva, Sterling, Sane. All: Guardiola.



