Probabili formazioni Liverpool Milan/ Diretta tv: Ibrahimovic e Kessié presenti

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MILAN: CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Con le probabili formazioni di Liverpool Milan ci avviciniamo alla grande partita di Champions League (prima giornata del girone B) che domani sera ad Anfield Road segnerà un debutto davvero di lusso per il Milan nella massima competizione europea dopo troppi anni di assenza del glorioso club rossonero. Certo, il sorteggio non è stato benevolo e così sarà complicato superare la fase a gironi, ma per il momento prevale l’entusiasmo per un ritorno che è davvero degno del blasone del Milan e ricorda due celebri finali del 2005 e 2007.

Il Milan tra l’altro ci arriva bene, perché la vittoria di domenica sera contro la Lazio ha lasciato il Milan ancora a punteggio pieno al comando della classifica di Serie A, dunque finora sta andando tutto bene e questo mette il Milan nella migliore condizione psicologica possibile in vista del grande show di Anfield contro la corazzata di Jurgen Klopp. Andiamo allora a scoprire tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Liverpool Milan.

LIVERPOOL MILAN IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Milan sarà garantita agli abbonati della piattaforma satellitare Sky, sui canali naturalmente di Sky Sport. Questo significa che, su abbonamento, sarà disponibile anche la diretta streaming video che sarà garantita tramite il servizio Sky Go, ma la Champions in streaming quest’anno è visibile anche su Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MILAN

LE MOSSE DI KLOPP

Le probabili formazioni di Liverpool Milan ci riservano i Reds naturalmente con un undici titolare di grandissimo livello. L’allenatore Jurgen Klopp dovrebbe infatti affidarsi a un modulo 4-3-3 con Alisson naturalmente in porta; davanti a lui la retroguardia a quattro con Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson da destra a sinistra.

Naby Keita, Henderson e Fabinho dovrebbero invece essere i titolari del Liverpool a centrocampo, infine in attacco ecco il tridente che conosciamo già da qualche stagione e che naturalmente resta uno dei principali punti di forza per gli inglesi, dal momento che il Liverpool potrà schierare Salah, Roberto Firmino e Mané.

LE SCELTE DI PIOLI

La replica di Stefano Pioli dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-2-3-1 per le probabili formazioni di Liverpool Milan. Per una trasferta così impegnativa si va naturalmente sul sicuro e allora i titolari dovrebbero essere innanzitutto Maignan in porta e davanti a lui la linea difensiva a quattro con Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernández naturalmente da destra a sinistra.

In mediana agirà quella che attualmente è la migliore coppia di centrocampisti per Stefano Pioli, cioè quella formata da Tonali e Kessié; infine in attacco potrebbe esserci qualche dubbio in più, ma i titolari per il reparto offensivo dei rossoneri dovrebbero essere con ogni probabilità Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão sulla trequarti, a supporto dell’eterno Ibrahimovic come centravanti.

IL TABELLINO

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; N. Keita, Henderson, Fabinho; Salah, Roberto Firmino, Mané. All. Klopp.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Ibrahimovic. All. Pioli.

