Probabili formazioni Liverpool Milan/ Quote, rosa quasi al completo per Pioli

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MILAN: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Liverpool Milan, attesa sfida per i gironi della Champions league, messa a caendario per questa sera alle ore 21.00 tra le mura di Anfield. Con gran emozione i rossoneri tornano tra i big d’Europa e Pioli ha certo in mente un debutto da urlo contro uno dei maggiori indiziati al successo, ovvero i Reds di Jurgen Klopp: serve vincere oggi in terra inglese, anche per dare seguito alle ottime cose viste in questo inizio di stagione.

PROBABILI FORMAZIONI MALMOE JUVENTUS/ Quote: Paulo Dybala sotto ai riflettori

Con il 2-0 imposto alla Lazio domenica scorsa, il Diavolo è leader del campionato di Serie A a pieni punti: pure servirà dare il massimo contro il club inglese, che già ha fatto vedere, in questi primi scampoli del campionato, i fasti di un tempo. I Reds infatti hanno dimostrato gran condizione e in Premier league sono primi in classifica, con 10 punti ottenuti su 4 incontri: i ragazzi di Klopp non potranno essere in alcun modo sottovalutati. Vedremo allora quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Liverpool Milan.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL ATALANTA/ Quote: attenzione a Koopmeiners!

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della prima sfida per i gironi di Champions league dobbiamo dare il favore del pronostico ai padroni di casa, che ad Anfield vantano un record di vittorie importante nelle competizioni UEFA. Il portale Eurobet per l’1×2 del match ha poi fissato a 1.52 il successo del Liverpool, contro il più alto 5.70 per la vittoria del Milan e il pareggio paga la posta a 4.60.

LE PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MILAN

LE MOSSE DI KLOPP

Per il debutto in Champion league, contro pur il primo rivale per il passaggio del turno, Klopp non vuole lasciare nulla di intentato e certo questa sera schierarà i suoi titolari più in forma. Fissato il consueto 4-3-3 ecco che questa sera avremo ad Anfield il numero 1 Alisson, con davanti in difesa il capitano Van Dijk in compagnia di Matip: Robertson e Alexander Arnold (che ha ritrovato gran condizione) saranno i titolari sull’esterno del reparto. Per il centrocampo rimane poi irrinunciabile uno come Henderson, che sarà accompagnato dal primo minuto da Fabinho e Keita (mancherà il giovane Elliott): vero spauracchio dei Reds in attacco sarà Salah, titolare con Firmino e Manè.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MILAN/ Diretta tv, Ibrahimovic dà forfait: c'è Giroud

LE SCELTE DI PIOLI

Come accennato prima, per le probabili formazioni di Liverpool Milan Pioli certo punterà solo sui i suoi titolari più in forma: obbligatorio oggi fare l’impresa contro i Reds, o comunque fare bella figura per il grande ritorno in Champions. Fissato il solito 4-2-3-1, ecco che saranno scelte ben note per il tecnico in difesa, con Kjaer e Tomori schierati al centro del reparto e il duo Calabria-Theo Hernandez pronto in corsia: attenzione a Romagnoli che pure seconda scelta si sta comportando bene in questo avvio di stagione. Completamente ristabilito è poi Kessie, titolare a centrocampo: al fianco all’ivoriano non sfigurerà Tonali, tra le più belle sorprese di questo inizio di campionato. Mosse poi nette anche in attacco: con Brahim Diaz sulla trequarti, ecco che oggi si faranno trovare pronti Leao e Saelemaekers, mentre sarà Giroud il titolare in punta, visto che lo svedese ha dato forfait. Da non sottovalutare dalla panchina Ante Rebic, in cerca di riscatto, pur dopo i due assist vincenti offerti contro i biancocelesti.

IL TABELLINO

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; N. Keita, Henderson, Fabinho; Salah, Roberto Firmino, Mané. All. Klopp.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Giroud. All. Pioli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA