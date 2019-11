Probabili formazioni Liverpool Napoli/ Diretta tv: vari dubbi per Ancelotti

Liverpool Napoli si giocherà domani sera alle ore 21.00 nello scenario sempre suggestivo di Anfield, ma possiamo già analizzare le probabili formazioni di Liverpool Napoli, anche perché questo incontro potrebbe essere uno snodo decisivo per l’intera stagione di un Napoli sull’orlo del baratro. In Champions League a dire il vero la situazione non sarebbe nemmeno negativa: i partenopei sono secondi e il Liverpool richiama il dolce ricordo della vittoria nella partita d’andata. Sappiamo però bene cosa sia successo nell’ultimo mese, il pareggio contro il Milan è solo un brodino che non ha risolto i problemi (soprattutto fuori dal campo) del Napoli. Premesso tutto questo, andiamo allora adesso senza indugio a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Liverpool Napoli.

Nelle probabili formazioni di Liverpool Napoli, ecco che Jurgen Klopp dovrebbe affidarsi a un 4-3-3 con ben poche sorprese, perché il Napoli è un avversario ostico per i Reds e i campioni d’Europa in carica vogliono evitare trappole sulla strada verso la qualificazione agli ottavi. Di conseguenza ci attendiamo una formazione titolare con tutti i big del Liverpool, a cominciare chiaramente da Alisson in porta; davanti a lui la linea difensiva a quattro che dovrebbe essere formata da destra a sinistra da Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk e Robertson. Qualche dubbio in più potrebbe esserci a centrocampo, dove comunque “votiamo” per il terzetto formato da Fabinho, Henderson e Wijnaldum; in attacco invece ecco il tridente delle meraviglie per i Reds, cioè quello formato da Salah, Mané e Firmino.

C’è forse qualche dubbio in più per Carlo Ancelotti, che certamente si prenderà tutto il tempo necessario per stilare le probabili formazioni di Liverpool Napoli sulla sponda partenopea. In difesa tutto potrebbe essere abbastanza chiaro con Meret in porta; Di Lorenzo terzino destro, i due centrali Manolas e Koulibaly ed infine Hysaj a sinistra. Qualche dubbio dalla cintola in su, non solamente per motivi squisitamente tecnico-tattici: a centrocampo potremmo vedere Callejon sulla destra, Zielinski e Allan nella coppia centrale anche se il brasiliano è stato il primo dei “ribelli” stangato dalla società, Fabian Ruiz a sinistra, con rischio dunque di esclusione per Insigne, a meno che Lorenzo venga avanzato in attacco, dove però sembra più probabile la coppia formata da Lozano e Mertens.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Mané, Firmino. All. Klopp.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Zielinski, Allan, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens. All. Ancelotti.



