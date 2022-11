Probabili formazioni Liverpool Napoli/ Quote: chi gioca in attacco?

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL NAPOLI: CHI GIOCA STASERA?

Con le probabili formazioni di Liverpool Napoli ci “tuffiamo” nell’atmosfera della partita di stasera ad Anfield Road per la sesta giornata del girone A della Champions League 2022-2023, ultimo atto di un cammino meraviglioso per il Napoli di Luciano Spalletti, caratterizzato finora da cinque vittorie su altrettante partite disputate, con la bellezza di 20 gol segnati. La qualificazione agli ottavi di finale è in cassaforte da tempo, il primo posto non è matematico ma per raggiungerlo basterà perdere con meno di quattro gol di scarto, quindi per il Napoli sarà una trasferta di enorme fascino e minimo rischio.

A Liverpool sarà quasi un’amichevole di lusso, anche se bisognerà naturalmente stare molto attenti ai Reds di Jurgen Klopp vice-campioni d’Europa in carica, che faranno di tutto per riscattare la sconfitta 4-1 incassata a Napoli alla prima giornata e anche un cammino clamorosamente inferiore alle aspettative in Premier League, dove anche il quarto posto è molto lontano in questo momento. Gli spunti d’interesse quindi non mancheranno in alcun caso, andiamo senza ulteriori indugi a scoprire quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Liverpool Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo uno sguardo anche al pronostico su Liverpool Napoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono favoriti per la vittoria e il segno 1 è quotato a 1,80, mentre poi si sale a quota 4,00 in caso di segno X per il pareggio oppure fino a 3,90 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL NAPOLI

LE MOSSE DI KLOPP

Nelle probabili formazioni di Liverpool Napoli ci aspettiamo pochi “sconti” da parte dei Reds, perché Jurgen Klopp cercherà appunto la rivincita della batosta di settembre e almeno inizialmente darà l’assalto al primo posto – poi eventualmente ci sono sempre cinque sostituzioni per fare turnover. Disegniamo allora il consueto modulo 4-3-3 del Liverpool con questi possibili undici titolari: Alisson in porta; davanti a lui la difesa di riferimento con Alexander-Arnold, Matip, van Dijk e Robertson da destra a sinistra; a centrocampo i tre titolari potrebbero essere Elliot, Thiago Alcantara e Henderson; infine, ecco il sempre temibile tridente d’attacco con Salah a destra, Nunez e Firmino che dovrebbero trovare spazio dal primo minuto.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Da parte di Luciano Spalletti potremmo aspettarci un turnover ragionato nelle probabili formazioni di Liverpool Napoli, garantendo riposo ad alcuni titolari, come ad esempio Zambo Anguissa che è da poco tornato disponibile, ma sempre inserendo giocatori all’altezza e che hanno già garantito prestazioni di rilievo nelle scorse settimane. Ecco allora che la difesa davanti a Meret, nel consueto modulo 4-3-3, potrebbe vedere Di Lorenzo terzino destro, Kim e Ostigard centrali e spazio per Olivera a sinistra; a centrocampo invece Ndombélé dovrebbe andare ad affiancare Lobotka e Zielinski; infine in attacco ecco Politano e Simeone, entrambi rimasti in panchina per tutta la partita sabato contro il Sassuolo, per affiancare Kvaratskhelia che agirà come sempre a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL NAPOLI: IL TABELLINO

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Elliot, Thiago, Henderson; Salah, Nunez, Firmino. All. Klopp.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Ostigard, Olivera; Ndombélé, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.











