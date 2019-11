Probabili formazioni Liverpool Napoli/ Quote, Klopp si affida a Salah, Manè e Firmino

Si giocherà questa sera alle ore 21.00 tra le mura dello Stadio di Anfield la sfida per la quinta giornata del girone E della Champions league tra Liverpool e Napoli e dobbiamo ora considerare anche le probabili formazioni del match. Certo per Klopp come per Ancelotti non vi sono molte alternative per fissare le proprie probabili formazioni di Liverpool Napoli: l’avversario è troppo forte e la posta in gioco è troppo alta per non puntare solo sui titolarissimi più in forma. Come ben sappiamo, alla vigilia di questo quinto turno ancora nella classifica del gruppo E nulla è deciso ma certo Reds e Campani sono i primi indiziati per la qualificazione agli ottavi di finale. Serve però mettere in camera punti e farlo subito, specie per la squadra di Ancelotti, a cui serve una prestazione convincente per scacciare i fantasmi della crisi, e per porre pure rimedio al pari ottenuto con il Salisburgo nel turno precedente. Andiamo allora a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Liverpool e Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Prendendo anche in esame il pronostico di questo big match della Champions league, certo appare ben difficile fissare un verdetto, dato il valore delle due rose, come pure il precedente vincente dei campani. Il portale di scommesse snai per vede oggi i Reds favoriti in maniera netta: nell’1×2 ecco che il successo del Liverpool è stato dato a 1.40, contro il 7.25 del Napoli, mentre il pari vale 4.75.

LE PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL NAPOLI

LE MOSSE DI KLOPP

Come abbiamo detto prima, per le probabili formazioni di Liverpool e Napoli, entrambi i tecnici e quindi anche Jurgen Klopp non possono che optare per i soliti titolatissimi in una sfida così complicata ad Anfield, dove sono pure messi in palio punti decisivi per la Champions league. Ecco che allora i Reds oggi saranno in campo con il consueto 4-3-3 dove in attacco non potrà mancare il ferale terzetto composto da Salah, Manè e Firmino. Per la mediana le prime scelte dell’allenatore saranno Fabinho, Henderson e Wijnaldum ma certo non mancano alternative valide dalla panchina. Maglie consegnate anche in difesa, anche se i 4 sono già stati titolari in settimana col Crystal Palace: oggi non mancheranno Alexander Arnold, Lovren, Van Dijk e Robertson di fronte al portiere Alisson.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Potrebbe invece regalarci qualche sorpresa in più Ancelotti nel disegnare le probabili formazioni di Liverpool Napoli, anche perchè il tecnico dei campani ha alcuni assenti a cui far fronte e certo deve gestire uno spogliatoio a dir poco in subbuglio e nervoso. In ogni caso questa sera il modulo di riferimento sarà il 4-4-2 dove in avanti le maglie titolari saranno di Lozano e Mertens, visto che Milik è indisponibile. Per la mediana degli azzurri si faranno poi avanti alleno, Zielinski, Allan e Fabian Ruiz ma non Insigne, per un problema al braccio. Scelte già fatte anche in difesa, anche se qui sono possibili cambiamenti dell’ultimo minuto: i primi indiziati questa sera saranno però Manolas e Koulibaly al centro, con Di Lorenzo e Hysaj ai lati: Meret sarà il portiere titolare.

IL TABELLINO

LIVERPOOL (4-3-3): 1 Alisson; 66 Alexander-Arnold, 6 Lovren, 4 Van Dijk, 26 Robertson; 3 Fabinho, 14 Henderson, 5 Wijnaldum; 11 Salah, 10 Mané, 9 Firmino. All. Klopp.

liverpo: 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 7 Callejon, 20 Zielinski, 5 Allan, 8 Fabian Ruiz; 11 Lozano, 14 Mertens. All. Ancelotti.



