Probabili formazioni Liverpool Real Madrid/ Diretta tv: ancora tanti dubbi

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL REAL MADRID: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Liverpool Real Madrid ci accompagneranno verso la grande partita che domani sera ad Anfield Road sarà valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il Liverpool di Jurgen Klopp dovrà cercare la rimonta ai danni del Real Madrid di Zinedine Zidane, che martedì scorso aveva vinto per 3-1 a Valdebebas. Sicuramente in questo momento gli spagnoli stanno molto bene, come testimoniato anche dalla vittoria per 2-1 nel Clasico contro il Barcellona di sabato sera, tuttavia domani il Liverpool si giocherà una fetta enorme della propria stagione, essendo al momento solamente sesto in Premier League, dunque addirittura a rischio per quanto riguarda la qualificazione alla prossima Champions League.

Probabili formazioni Borussia Dortmund Manchester City/ Diretta tv: Can gioca?

Il Real Madrid invece potrebbe pagare le fatiche di questo periodo, ma di contro avrà il morale più alto: in attesa di scoprire cosa succederà, ecco le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Liverpool Real Madrid.

DIRETTA LIVERPOOL REAL MADRID STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo adesso che la diretta tv di Liverpool Real Madrid sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport, per la precisione Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Questo significa che gli abbonati alla televisione satellitare avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

Probabili formazioni Psg Bayern Monaco/ Quote: Flick ha molti assenti

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL REAL MADRID

LE SCELTE DI KLOPP

Nelle probabili formazioni di Liverpool Real Madrid dobbiamo evidenziare che, alla vigilia della partita, Jurgen Klopp è ancora alle prese con vari dubbi di formazione, sia a livello di uomini sia di sistema di gioco. Potrebbe essere confermato il 4-3-3 e in questo caso dovremmo vedere l’arretramento di Fabinho in difesa al posto di uno tra Phillips e Kabak, con Thiago Alcantara al suo posto nel cuore del centrocampo dei Reds, coadiuvato da Wijnaldum e Milner. Possibili sorprese anche in avanti, con il ruolo di attaccante centrale che potrebbe essere ricoperto da Diogo Jota come all’andata oppure da Firmino. Nessun dubbio invece per il Liverpool sugli esterni, punto di forza della squadra inglese: in difesa i due terzini Alexander-Arnold a destra e Robertson a sinistra, in attacco invece naturalmente saranno titolari le due ali Salah a destra e Mané a sinistra, così come Alisson fra i pali.

Probabili formazioni Chelsea Porto/ Diretta tv: chi in attacco per Tuchel?

LE MOSSE DI ZIDANE

Sul fronte spagnolo, il principale dubbio per Zinedine Zidane circa le probabili formazioni di Liverpool Real Madrid riguarda la difesa, visto che non è ancora chiaro se Sergio Ramos riuscirà a recuperare per la sfida con i Reds. in caso di forfait il difensore verrà sostituito da Eder Militao in coppia con Nacho, vista la positività al Covid di Varane che va a mettere in ulteriore la difficoltà la difesa del Real Madrid, che sarà completata dai due terzini Odriozola e Mendy davanti al portiere Courtois. Tanti dubbi dunque per la retroguardia del Real Madrid, mentre da centrocampo in su non dovrebbero esserci grosse novità perché le notizie per Zidane sono decisamente migliori. La mediana sarà affidata al solito trio di centrocampo Modric-Casemiro-Kroos, mentre Benzema agirà al centro del tridente d’attacco che sarà completato dai due esterni, Asensio a destra e Vinicius jr a sinistra.

IL TABELLINO DI LIVERPOOL REAL MADRID

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak, Robertson; Wijnaldum, Thiago Alcantara, Milner; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois: Odriozola, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius. All. Zidane.



© RIPRODUZIONE RISERVATA