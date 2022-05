Probabili formazioni Liverpool Real Madrid/ Diretta tv: Salah e Thiago in dubbio!

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL REAL MADRID: CHI GIOCA LA FINALE?

Le probabili formazioni di Liverpool Real Madrid ci accompagnano idealmente alla finale di Champions League 2021-2022. Allo Stade de France di Saint Denis si assegna la coppa dalle grandi orecchie: riedizione della finale che i blancos avevano vinto nel 2018 completando la loro tripletta da record, ma adesso il contesto è diverso perché nel frattempo il Liverpool si è messo a sua volta sul tetto d’Europa (un anno dopo), è realmente diventato una corazzata e dà la sensazione di essere anche favorito a differenza di allora, anche se la strada verso la finale è stata tecnicamente più semplice.

Il Real Madrid invece non vince appunto da quattro anni, e per arrivare qui ha compiuto due reali miracoli: il Chelsea e il Manchester City sono stati eliminati ai tempi supplementari ed entrambi in una situazione che era più che disperata. Carlo Ancelotti sta bruciando un primato dietro l’altro e sarà interessantissimo scoprire se riuscirà a vincere la quarta Champions League come allenatore; aspettando ora che arrivi sabato sera, proviamo ad addentrarci nei meandri delle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Liverpool Real Madrid.

DIRETTA LIVERPOOL REAL MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Liverpool Real Madrid sarà ovviamente su Canale 5: l’appuntamento è in chiaro per tutti riguardo la finale di Champions League, con l’alternativa consueta della mobilità fornita da Mediaset Play, al quale potrete accedere dal sito oppure scaricando la relativa app. Per quanto riguarda invece i canali Sky, qui bisognerà essere in possesso di un abbonamento e il match di Saint Denis potrà essere seguito anche attraverso il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e potrà essere attivato con l’applicazione Sky Go, su apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL REAL MADRID

LE SCELTE DI KLOPP

Il grande dubbio di Jurgen Klopp nelle probabili formazioni di Liverpool Real Madrid è Salah: uscito malconcio dalla finale di FA Cup, l’egiziano potrebbe saltare la finale di Champions League e per lui sarebbe una maledizione, perché in quella persa contro i blancos quattro anni fa era stato messo fuori gioco dopo pochi minuti. Al posto di Salah, che sarebbe una perdita gravissima, giocherebbe verosimilmente Diogo Jota: con lui Sadio Mané e Luis Diaz sugli esterni, mentre in caso di presenza del numero 11 avremmo il senegalese a fare da centravanti tattico e l’ex Porto che sarebbe favorito su Jota per occupare la casella di sinistra. A centrocampo rischia l’altrettanto acciaccato Thiago Alcantara, altro giocatore indispensabile: pronto nel caso Naby Keita, mentre sono certi delle maglie sia Fabinho, che andrebbe in cabina di regia, che Jordan Henderson. In difesa una possibilità può averla Ibrahima Konaté, che ha scalato le gerarchie e insidia davvero la posizione di Matip al centro dello schieramento; naturalmente ci sarà Van Dijk e così i due straordinari terzini Alexander-Arnold e Robertson, con Alisson che sarà in porta.

GLI 11 DI ANCELOTTI

Ancelotti ha le idee chiare nelle probabili formazioni di Liverpool Real Madrid, salvo forse una questione: la posizione di Federico Valverde, che dovrebbe essere titolare ma potrebbe giocare a centrocampo come nel tridente offensivo. Molto più concreta l’opzione davanti: l’uruguaiano andrebbe a formare un tridente con gli straordinari Benzema (in odore di Pallone d’Oro) e Vinicius Junior, a quel punto in mediana il tecnico emiliano confermerebbe per forza di cose la soluzione con Casemiro a fare da perno davanti alla difesa e Modric e Kroos, grande segreto di questa squadra, ad agire sulle mezzali. In difesa invece i dubbi sono pochi: Alaba dovrebbe aver recuperato la condizione ideale e dunque giocherà al centro, con lui farà coppia Eder Militao che è diventato imprescindibile nello scacchiere tattico del Real Madrid, mentre il terzino destro sarebbe inevitabilmente Carvajal. Sull’altro versante ci sarà spazio per Ferland Mendy; in porta avremo invece Courtois, che la finale di Champions League l’aveva già giocata (perdendola proprio contro i blancos) difendendo i pali dell’Atletico Madrid.

IL TABELLINO

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Thiago Alcantara, Fabinho, J. Henderson; Salah, S. Mané, Luis Diaz. Allenatore: Jurgen Klopp

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, F. Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; F. Valverde, Benzema, Vinicius Junior. Allenatore: Carlo Ancelotti











