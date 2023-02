Probabili formazioni Liverpool Real Madrid/ Quote: due dubbi per Ancelotti

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL REAL MADRID: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Liverpool Real Madrid ci avviciniamo a una sfida stellare ad Anfield Road per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, le mosse di due grandi allenatori quali Jurgen Klopp e Carlo Ancelotti catalizzano la nostra attenzione, pur nella consapevolezza che uno dovrà salutare la compagnia ancora prima dei quarti di finale. Il Liverpool ha pagato a caro prezzo nel sorteggio il secondo posto nel girone alle spalle del Napoli, ma di certo nemmeno il Real Madrid può essere soddisfatto per questo abbinamento così anticipato tra le due finaliste della passata stagione.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL REAL MADRID/ Diretta tv: Courtois è recuperato!

Il 28 maggio dell’anno scorso questa fu la finale di Champions League allo Stade de France, con il gol di Vinicius Jr che regalò il trionfo al Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il Liverpool cercherà la rivincita, ma i Reds sono sull’orlo del baratro, perché un’eliminazione in Champions League sommata al brutto rendimento in campionato sarebbe un colpo durissimo sulla stagione dei Reds; d’altro canto, anche il Real Madrid è alle spalle del Barcellona nella Liga e uscire agli ottavi sarebbe uno scenario fortemente negativo per i Blancos, abituati a molto di più. Tutto questo premesso, siamo davvero curiosi di scoprire quali siano le ultime notizie circa le probabili formazioni di Liverpool Real Madrid.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Liverpool Real Madrid in base alle quote dell’agenzia Snai. I padroni di casa inglesi partono leggermente favoriti e il segno 1 è quotato a 2,35, mentre poi si sale a quota 2,95 sul segno 2 in caso di vittoria esterna del Real Madrid, infine più remunerativa sarebbe l’ipotesi del pareggio, dal momento che il segno X varrebbe 3,50 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL REAL MADRID

LE MOSSE DI KLOPP

Poche sorprese sono attese nelle probabili formazioni di Liverpool Real Madrid, perché per una sfida del genere naturalmente gli allenatori vogliono sempre in campo i loro migliori calciatori. Per Jurgen Klopp possiamo indicare il modulo 4-3-3 e questi possibili undici titolari: Alisson in porta; davanti a lui il terzino destro Alexander-Arnold, i due centrali Matip e Van Dijk ed infine Robertson a sinistra per completare la difesa a quattro; a centrocampo invece dovremmo vedere dal primo minuto il terzetto con capitan Henderson, Fabinho e magari il talento emergente classe 2004 Bajcetic; infine ecco naturalmente Salah come ala destra ma anche punto di riferimento del tridente offensivo del Liverpool, con Darwin Núñez punta centrale e Gakpo ala sinistra, anche perché da quella parte è assente per infortunio Luis Diaz.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Sul fronte spagnolo, ecco che nelle probabili formazioni di Liverpool Real Madrid sono ormai recuperati Courtois e Hazard, mentre resta un minimo di cautela in più per Benzema e Kroos, che comunque salvo colpi di scena dovrebbero essere regolarmente presenti ad Anfield Road. Ecco allora il portiere belga per aprire il modulo 4-3-3 nel quale vedremo poi la difesa a quattro formata da Carvajal, Éder Militão, Alaba e Camavinga, anche se l’austriaco potrebbe scalare a sinistra dando spazio a Rudiger in mezzo; a centrocampo ecco Tchouameni assieme ai due totem Modrić e Kroos, che naturalmente garantiscono al Real Madrid qualità, esperienza e personalità; in attacco un dubbio potrebbe esserci per la maglia da ala destra, dove potrebbe essere avanzato Valverde ma ci sono anche Asensio e Rodrygo, mentre non sembrano in discussione i posti di Benzema come centravanti e Vinícius Jr ala sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL REAL MADRID: IL TABELLINO

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Núñez, Gakpo. All. Klopp.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Camavinga; Modrić, Tchouameni, Kroos; Asensio, Benzema, Vinícius Jr. All. Ancelotti.











