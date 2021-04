Probabili formazioni Liverpool Real Madrid/ Quote: Zidane, rebus difesa

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL REAL MADRID: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Liverpool Real Madrid ci ricordano che questa sera ad Anfield Road è in programma una partita stellare, che sarà valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra due formazioni che hanno fatto la storia del calcio. Il Liverpool di Jurgen Klopp dovrà cercare la rimonta ai danni del Real Madrid di Zinedine Zidane, che martedì scorso aveva vinto per 3-1 a Valdebebas. Per i Reds sarà davvero uno snodo fondamentale della propria stagione, essendo al momento il Liverpool solamente sesto in Premier League, dunque addirittura a rischio per quanto riguarda la qualificazione alla prossima Champions League. Il Real Madrid invece potrebbe pagare le fatiche di questo periodo che lo vede in lotta anche per il titolo della Liga, ma avrà il morale alto grazie alla vittoria dell’andata e anche al successo nel Clasico contro il Barcellona di sabato scorso, che ha portato il Real a un punto dalla vetta. Tutto questo considerato, ecco le ultime notizie circa le probabili formazioni di Liverpool Real Madrid.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Liverpool Real Madrid in base alle quote dell’agenzia Snai. Sono favoriti i padroni di casa inglesi, il segno 1 infatti è quotato a 1,95, mentre le quotazioni per le altre ipotesi sono di 3,90 per il segno X in caso di pareggio e di 3,55 per il segno 2 in caso di vittoria esterna del Real Madrid.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL REAL MADRID

LE SCELTE DI KLOPP

Nelle probabili formazioni di Liverpool Real Madrid cominciamo per Jurgen Klopp dalle certezze verso il match di stasera ad Anfield. Nessun dubbio ad esempio per il Liverpool sugli esterni, punto di forza della squadra inglese: in difesa avremo i due terzini Alexander-Arnold a destra e Robertson a sinistra, in attacco invece saranno titolari le due ali Salah a destra e Mané a sinistra; altro sicuro titolare sarà Alisson fra i pali. Per il resto, Klopp è ancora alle prese con vari dubbi di formazione, legati anche al sistema di gioco che sarà utilizzato. Potrebbe essere confermato il 4-3-3 con l’arretramento di Fabinho in difesa al posto di uno tra Phillips e Kabak e in questo caso giocherebbe Thiago Alcantara al suo posto nel cuore del centrocampo dei Reds, coadiuvato da Wijnaldum e Milner. Possibili sorprese anche in avanti, perché per la maglia da centravanti sono in ballottaggio Diogo Jota (come già all’andata) e Firmino.

LE MOSSE DI ZIDANE

Sul fronte spagnolo, Zinedine Zidane per le probabili formazioni di Liverpool Real Madrid ha difficoltà soprattutto in difesa, dove tra acciacchi e Covid per due titolari quali Sergio Ramos e Varane potrebbe essere necessario varare la coppia centrale formata da Eder Militao e Nacho davanti al portiere Courtois, in una retroguardia a quattro che sarà poi completata dai due terzini, che dovrebbero essere Odriozola a destra e Mendy a sinistra, considerati i problemi anche di Lucas Vazquez. Tanti dubbi dunque per la retroguardia del Real Madrid, mentre da centrocampo in su non dovrebbero esserci grosse novità perché le notizie per Zidane sono decisamente migliori e quindi ad Anfield Road scenderanno in campo i migliori. Il centrocampo sarà composto dal trio di lusso della mediana spagnola Modric-Casemiro-Kroos, mentre Benzema agirà al centro del tridente d’attacco che sarà completato dai due esterni, Asensio a destra e Vinicius jr a sinistra.

IL TABELLINO

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak, Robertson; Wijnaldum, Thiago Alcantara, Milner; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois: Odriozola, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius. All. Zidane.



