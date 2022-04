Probabili formazioni Liverpool Villarreal/ Diretta tv: dubbi per Klopp

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL VILLARREAL: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Liverpool Villarreal ci avviciniamo alla partita che domani sera ad Anfield Road sarà valida per l’andata della semifinale di Champions League, l’incrocio sorpresa fra la corazzata Liverpool e la sorpresa Villarreal. Sembra anche abbastanza fortunato il cammino europeo di Jurgen Klopp, che nei quarti di finale ha incrociato il Benfica e adesso se la dovrà vedere con il Sottomarino Giallo, sulla carta “l’intrusa” fra le migliori quattro squadre d’Europa e un abbinamento che vede il Liverpool evidentemente favorito.

Bisogna però fare gli applausi che merita al Villarreal di Unai Emery: sembrava una delusione l’uscita dell’Atalanta nel girone per mano degli spagnoli, poi è caduta anche la Juventus negli ottavi di finale e addirittura il Bayern Monaco ai quarti, di conseguenza i Reds sono avvisati sul valore di una formazione che finora è stata indigesta per tutte le avversarie. Tutto questo premesso, andiamo ora a scoprire quali possono essere le probabili formazioni di Liverpool Villarreal alla vigilia della partita.

DIRETTA LIVERPOOL VILLARREAL IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che Liverpool Villarreal, essendo la partita del mercoledì, sarà visibile in diretta streaming video in esclusiva su Amazon Prime Video, anche se è comunque possibile la diretta tv grazie alla apposita app sulle smart tv di ultima generazione, altrimenti su ogni altro dispositivo dotato di connessione Internet.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL VILLARREAL

LE SCELTE DI KLOPP

Nelle probabili formazioni di Liverpool Villarreal, c’è ancora qualche nodo da sciogliere per l’allenatore di casa Jurgen Klopp, che ha dei dubbi su alcuni titolari nel suo modulo 4-3-3 che invece non è in discussione. Cominciando dalla difesa, ecco che avremo naturalmente in porta Allison; davanti a lui Alexander-Arnold a destra, mentre Konaté e Matip potrebbero giocarsi il posto al fianco di van Dijk, con Robertson a sinistra.

Passando al centrocampo, abbiamo il possibile terzetto titolare formato da Keita, Fabinho e Thiago Alcantara, ma con la valida alternativa rappresentata da Henderson, con potrebbe mettere a rischio la presenza soprattutto di Keita; infine, non si discute Salah nel tridente d’attacco e pure Firmino sembra avere recuperato i gradi di centravanti titolare, ma a sinistra se la giocano Mané e Diaz.

LE MOSSE DI EMERY

Sembra tutto molto più chiaro sul fronte spagnolo, infatti Unai Emery non dovrebbe avere particolari dubbi circa gli undici titolari da schierare nelle probabili formazioni di Liverpool Villarreal. Rispettando il modulo 4-4-2, possiamo cominciare da una difesa composta dal portiere Rulli e davanti a lui dalla retroguardia a quattro con Foyth, Albiol, Pau Torres ed Estupiñán da destra a sinistra.

Passando a centrocampo, ecco che il Sottomarino Giallo per la difficile trasferta ad Anfield Road dovrebbe proporre un’altra linea a quattro con Coquelin, Capoue, Parejo e Lo Celso che dovrebbero esserne i titolari; infine tutto sembra essere chiaro anche per quanto riguarda la coppia d’attacco del Villarreal, che dovrebbe vedere in azione dal primo minuto Gerard Moreno e Danjuma.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL VILLARREAL

LIVERPOOL (4-3-3): Allison; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Thiago; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Coquelin, Capoue, Parejo, Lo Celso; Gerard Moreno, Danjuma. All. Emery.

