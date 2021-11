Probabili formazioni Lokomotiv Mosca Lazio/ Diretta tv, Immobile subito titolare?

PROBABILI FORMAZIONI LOKOMOTIV MOSCA LAZIO: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Lokomotiv Mosca Lazio, bella sfida per la quinta giornata dei gironi di Europa league, che pure si accenderà solo domani alle ore 18.45 tra le mura della RZD Arena di Mosca. Dopo anche il pareggio recuperato con il Marsiglia nell’ultima di coppa, gli aquilotti di Sarri devono per forza vincere domani per confermare una eventuale seconda posizione nella classifica del gruppo E e per rilanciarsi verso la prima posizione, che vale un pass diretto agli ottavi di finale del torneo.

PROBABILI FORMAZIONI SPARTAK MOSCA NAPOLI/ Diretta tv, anche Insigne dà forfait

Serve dunque l’impresa in terra russa domani sera, anche se il 2-0 inferto nel turno di andata certo concede un certo ottimismo a Sarri, che al solito dovrebbe domani optare per un poco di turnover. Rischia invece grosso il Lokomotiv Mosca, che dall’ultimo scontro con la Lazio ha pure cambiato allenatore, affidandosi a Markus Gisdol: i russi, con appena due punti a bilancio rischiano l’eliminazione anticipata dalle coppe europee e i tanti assenti registrati alla vigilia del match non fanno stare tranquillo il nuovo allenatore. Vediamo ora da vicino quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Lokomotiv Mosca Lazio.

Probabili formazioni Marsiglia Lazio/ Quote: Danilo Cataldi, il tutto fare

LOKOMOTIV MOSCA LAZIO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta tv di Lokomotiv Mosca Lazio sarà trasmessa su Tv8, e dunque avremo un appuntamento in chiaro per tutti; in alternativa resta sempre valida la possibilità, in questo caso però solo per gli abbonati alla televisione satellitare, di seguire la partita di Europa League attraverso il decoder di Sky, oppure grazie al servizio di diretta streaming video tramite DAZN, visibile tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI LOKOMOTIV MOSCA LAZIO

LE MOSSE DI GISDOL

PROBABILI FORMAZIONI LEGIA NAPOLI/ Quote: Alex Meret ancora sotto esame

Non è contesto facilissimo per Gisdol: il tecnico ha l’obbligo di vincere ma nello stesso tempo le tante assenze registrate nello spogliatoio russo (l’ultima quella del numero 1 e capitano Guilherme) mettono in difficoltà il tedesco, impegnato a stilare le probabili formazioni di Lokomotiv Mosca Lazio. Ecco che comunque l’allenatore dovrebbe optare domani per il 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite, con chiaramente il vice Khudyakov che si farà trovate pronto tra i pali: in difesa poi dovrebbe essere spazio per Rybus, Barinov, Jedvaj e Nenakhov, come già occorso nell’ultima di coppa con il Galatasaray. Per il centrocampo moscovita dovrebbero poi farsi avanti dal primo minuto Beka Beka e Maradishvili: in avanti e sull’esterno dle reparto ecco Rybchinskiy e Kerk, mentre toccherà a un acciaccato Zhemaletdinov stringere i denti e collocarsi sulla linea della trequarti. Irrinunciabile in prima punta poi Lisakovich, che pure è andato a segno nell’ultima di campionato contro l’Akhmat Grozny.

LE SCELTE DI SARRI

Al solito quando si parla di Europa league, Sarri opterà per un limitato turnover per disegnare le probabili formazioni di Lokomotiv Mosca e Lazio: il tecnico comunque è ben conscio della necessità di vincere domani e pondererà con attenzione le sue scelte. Fissato il 4-3-3 di partenza, ecco che in difesa l’allenatore biancoceleste dovrebbe confermare Acerbi e Lazzari dal primo minuto come pure Hysaj: spazio per Patric al centro, pure rimasto in panchina nell’ultima di campionato con la Juventus. Per il centrocampo laziale ecco che riavremo Basic, che decise già il match di andata all’Olimpico: con il numero 88 pronti dal primo minuto Lucas Leiva e uno tra Luis Alberto e Milinkovic Savic (con lo spagnolo al momento favorito). Da capire infine se in attacco Sarri vorrà conceder spazio a un ristabilito Immobile, o se il tecnico giocherà il suo jolly solo nel weekend contro il Napoli: in ogni caso avremo Felipe Anderson e Zaccagni a disposizione, come pure Pedro e Muriqi.

IL TABELLINO

LOKOMOTIV MOSCA (4-2-3-1): Khudyakov; Rybus, Barinov, Jedvaj, Nenakhov; Beka Beka, Maradishvili; Rybchinskiy, Zhemaletdinov, Kerk; Lisakovich All. Gisdol

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Lucas Leiva, Basic; Pedro, Muriqi, Zaccagni. All. Sarri



© RIPRODUZIONE RISERVATA