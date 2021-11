Probabili formazioni Lokomotiv Mosca Lazio/ Quote, solito piccolo turnover per Sarri

PROBABILI FORMAZIONI LOKOMOTIV MOSCA LAZIO: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio alle mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Lokomotiv Mosca Lazio, sfida per la quinta giornata della fase a gironi della Europa league, che pure avrà luogo solo oggi alle ore 18.45 a Mosca. Sfida decisiva questa per Maurizio Sarri: dopo anche il pareggio recuperato col Marsiglia nell’ultimo turno di coppa, la squadra biancoceleste è costretta a vincere per rimanere ancora in lizza per il pass che vale la qualificazione diretta alla fase degli ottavi di finale di coppa.

Con tre punti ancora da recuperare sulla capolista Galatasaray, la squadra degli aquilotti può ancora puntare al massimo, ma certo deve dare il tutto per tutto nelle ultime due sfide e dunque dal match di questa sera con i moscoviti. L’impresa però non si annuncia facile e in ogni caso il tecnico dovrebbe comunque dare spazio a un limitato turnover, come sempre è accaduto finora quando si parlava di Europa: la squadra di Gisdol è poi avversario certo da non sottovalutare. Ci attendiamo scintille in campo: vediamo allora quali saranno le scelte per le probabili formazioni di Lokomotiv Mosca Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per l’Europa league, non esitiamo a concedere agli ospiti il favore del pronostico, complice anche il 2-0 inferto nel turno di andata all’Olimpico. Controllando le quote date dal portale Eurobet, ecco che per l’1×2 del match oggi il successo del Lokomotiv Mosca è stato dato a 4.40, contro il più basso 1.83 segnato in favore della Lazio: il pareggio vale invece 3.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI LOKOMOTIV MOSCA LAZIO

LE MOSSE DI GISDOL

Complice qualche assenza di troppo e qualche giocatore non al top della condizione, Gisdol potrebbe oggi essere tentato a ricorrere al 4-4-2 per disegnare le probabili formazioni di Lokomotiv Mosca Lazio: pure i nomi saranno i soliti. Ecco che già in difesa si faranno di nuovo avanti Zhivogyadov e Rybchinskii sull’esterno del reparto, mentre al centro non dovrebbero mancare Pablo e Barinov. Spazio poi per Maradishvili e Kulkov a centrocampo, con Beka Beka e Zhamaletdinov chiamati a coprire le fasce esterne, benché pure il numero 8 sia già stato titolare anche lo scorso fine settimana in campionato contro l’Akhmat. Con Anjorin in forte dubbio avremo Lisakovich come titolare in attacco, affiancato da Smolov,

LE SCELTE DI SARRI

Al solito sarà limitatissimo turnover in casa laziale, dove pure Sarri non rinuncerà al classico 4-3-3 di partenza. Collocato Strakosha tra i pali al posto di Pepe Reina, ecco che oggi il tecnico dovrebbe confermare Lazzari, Acerbi e Hysaj, preferendo però Patric a Luiz Felipe, visto in campo contro la Juventus nell’ultima di campionato. A centrocampo saranno poi maglie da titolari per Basic e Lucas Leiva, con Luis Alberto che dovrebbe vincere il ballottaggio con Milinkovic Savic, specie se effettivamente Ciro Immobile non sarà del match. Il bomber campano infatti, pur recuperato, potrebbe venire preservato in vista dei prossimi appuntamenti di Serie A: in tal caso avremo Zaccagni, Felipe Anderson e Muriqi come titolari in attacco (considerato che nemmeno Pedro è in formissima).

IL TABELLINO

LOKOMOTIV MOSCA (4-4-2): Khudyakov; Zhivogyadov, Barinov, Pablo, Rybchinskii; Zhamaletdinov, Maradishvili, Kulkov, Beka Beka; Smolov, Lisakovich. Allenatore: Gisdol.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Basic, Leiva, Luis Alberto; Zaccagni, Felipe Anderson, Muriqi Allenatore. Sarri



