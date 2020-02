Probabili formazioni Ludogorets Inter/ Quote: Conte lancerà Eriksen? (Europa league)

Solo questa sera in terra bulgara alle ore 18,55 si accenderà la sfida di andata dei sedicesimi di finale della Europa league tra Ludogorets e Inter: andiamo dunque subito a controllare quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni dell’attesto match. Come abbiamo già detto in precedenza, per le probabili formazioni di Ludogorets Inter, Antonio Conte potrebbe variare leggermente le cose nel classico 3-5-2, cui siamo abituati a vedere in campo fin da questa esatte. Sappiamo infatti che è un momento davvero delicato per l’Inter tra i confini nazionali (domenica vi è stato lo scontro scudetto con la Lazio e settimana prossima i nerazzurra affronteranno la capolista Juventus), per cui sarà necessari, anche in un’occasione importante come questa, poter dare respiro a qualche titolare fisso. Non così per Mister Vrba, che di fronte a pubblico amico e contro un avversario così quotato non può correre alcun rischio e dunque oggi punterà solo sui suoi titolari. Andiamo dunque a vedere da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Ludogorets Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di esaminare le scelte dei tecnici è bene però tenere conto anche del pronostico di questo match per l’Europa league, dove sono chiaramente i nerazzurri i favoriti al successo, pur nella trasferta bulgara. Il portale di scommesse snai per l’1×2 ha dato il successo dell’Inter a 1,70 contro il più elevato 5,00 assegnati al Ludogorets; il pareggio vale 3,70.

LE PROBABILI FORMAZIONI LUDOGORETS INTER

LE MOSSE DI VRBA

Come detto prima, per le probabili formazioni di Ludogorets Inter, il tecnico dei bulgari davvero non può correre alcun rischio e dunque questa sera si affiderà solo ai classici titolari, che pure solo da poco ha cominciato a conoscere (il ceco è arrivato in panca biancoverde solo lo scorso 1 gennaio). Fissato il 4-2-3-1 come modulo di riferimento Vrba scommetterà dunque sul titolarissimo Iliev tra i pali, con davanti Terzier e Moti: toccherà al duo Nedyalkov-Ikoke coprire le fasce, benché certo non manchino valide alternative dalla panchina. Per la mediana il punto di riferimento sarà naturalmente il capitano Dyakov, che sarà oggi in campo in compagnia di Anicet, in ottima forma dopo il gol segnato pochi giorni fa in campionato contro il Botev Vratsa. Sono infine maglie consegnate in attacco con Marcelinho trequartista e il trittico offensivo Jorginho-Keseru-Wanderson: occhio però alle valide alternative pronte in panchina.

LE SCELTE DI CONTE

Per le probabili formazioni di Ludogorets Inter Conte chiaramente non rinuncerà al classico 3-5-2, ma pure ci attendiamo qualche novità in campo. Ecco che infatti per questo turno di Coppa il tecnico pugliese potrebbe concedere un poco di riposo a Lukaku: senza il belga sono però pronti Lautaro Martinez e Alexi Sanchez in attacco e i tifosi nerazzurri non hanno proprio da temere. Sono poi possibile alcuni ballottaggio nella mediana: se le maglie verranno consegnate a Moses, Vecino, Barella, Eriksen e Biraghi non scordiamo che rimangono a disposizione del tecnico Brozovic, Candreva e Borja Valero, oltre che diversi giovani che arrivano dalla primavera c eh potrebbe venir anche lanciati a match inoltrato. Per la difesa segnaliamo le assenze dell’influenza Bastoni e dell’infortunato Handanovic: questa sera sarà dunque pronto Padelli tra i pali e in reparto vi sarà spazio per D’Ambrosio al fianco dell’insostituibile De Vrij.

IL TABELLINO

LUDOGORETS (4-2-3-1): 23 Iliev; 3 Nedyalkov, 5 Terziev, 30 Moti, 22 Ikoke; 18 Dyakov, 12 Anicet; 17 Jorginho, 84 Marcelinho, 88 Wanderson; 28 Keseru All. Vrba

INTER (3-5-2): 27 Padelli; 2 Godin, 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij; 11 Moses, 8 Vecino, 23 Barella, 24 Eriksen, 34 Biraghi: 7 A Sanchez, 10 Lautaro All. Conte



