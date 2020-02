Probabili formazioni Ludogorets Inter/ Quote: test per Handanovic? (Europa League)

Con le probabili formazioni di Inter Ludogorets andiamo a parlare della partita che vale per il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2019-2020: si gioca alle ore 21:00 di giovedì 27 febbraio, a San Siro porte chiuse per l’emergenza Coronavirus con i nerazzurri che difendono il 2-0 ottenuto a Razgrad nella partita di andata. Quasi una formalità dunque per la squadra di Antonio Conte, che può permettersi di perdere anche con un gol di scarto; in più l’Inter si è riposata tra le due partite visto che, sempre per il diffondersi del Covid-19, la gara di campionato prevista qui contro la Sampdoria è stata sospesa insieme a tante altre nel fine settimana. Cosa che complica il calendario di una squadra che dovrà anche giocare il ritorno della semifinale di Coppa Italia; intanto però andiamo a valutare, prima che abbia inizio la partita di Europa League, in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Giuseppe Meazza, leggendo insieme in maniera più approfondita le probabili formazioni di Inter Ludogorets.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Inter Ludogorets ci parlano dei nerazzurri come chiari favoriti: la loro vittoria è identificata dal segno 1 e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,30 volte la somma messa sul piatto. Il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita pari a 4,75 volte la vostra puntata mentre il successo esterno dei bulgari, per il quale dovrete scommettere sul segno 2, vale 11,00 volte quello che avrete investito con questo bookmaker.

IL TURNOVER DI CONTE

Per Inter Ludogorets Antonio Conte dovrebbe ragionevolmente fare turnover: la Juventus si avvicina e dunque i nerazzurri saranno in campo con una formazione praticamente identica a quella della gara di andata. In porta potrebbe rivedersi Handanovic, che punta i bianconeri ma potrebbe avere un test nei giorni precedenti; davanti a lui quasi certamente ci saranno Ranocchia e D’Ambrosio, il terzo centrale di difesa potrebbe essere Alessandro Bastoni che era indisponibile per la partita di andata. Sulle corsie laterali si ripropongono Victor Moses e Biraghi, che sono favoriti perché lasceranno poi il posto a Candreva e Ashley Young nella sfida scudetto; in mediana Sensi e Gagliardini viaggiano verso il recupero, saranno entrambi in campo qualora diano risposte favorevoli e dunque resterebbe una sola maglia per il settore nevralgico, eventualmente destinata a Eriksen. Dipenderà sempre dalle mosse del fine settimana, così anche per l’attacco dove uno tra Romelu Lukaku e Lautaro Martinez è destinato a riposare, questa volta potrebbe toccare al Toro con il belga affiancato da Alexis Sanchez a meno che invece non si decida di puntare anche su Sebastiano Esposito insieme al Nino Maravilla.

LE SCELTE DI VRBA

Pavel Vrba spera di recuperare Keseru per Inter Ludogorets, in sua assenza la squadra bulgara sarà disposta con lo stesso 4-4-1-1 che ha giocato l’andata. Di fatto poi si tratta di un 4-2-3-1 in fase di possesso: Jorginho (se avrà recuperato, in alternativa spazio ancora a Cauly) e Wanderson alzano la loro posizione andando ad affiancare Marcelinho che viene schierato come trequartista, alle spalle di Swierczok che gioca come prima punta e riferimento avanzato. Tra le linee anche Biton è pronto e scalpita per una maglia, mentre in mediana la cerniera sarebbe composta dai soli Anicet e Dyakov che sono in competizione con Badji, ma partono in vantaggio per essere titolari. In difesa il portiere Iliev, grande protagonista della partita di Razgrad, sarà protetto da due centrali che saranno Grigore e Terziev; sulle corsie laterali sono destinati Cicinho e Nedyalkov.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, A. Bastoni; Moses, Sensi, Gagliardini, Eriksen, Biraghi; A. Sanchez, Se. Esposito

A disposizione: Padelli, Godin, Skriniar, Candreva, Brozovic, Barella, L. Martinez

Allenatore: Antonio Conte

Squalificati: –

Indisponibili: –

LUDOGORETS (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Grigore, Terziev, Nedyalkov; Anicet, Dyakov; Jorginho, Marcelinho, Wanderson; Keseru

A disposizione: Stoyanov, Ikoko, Moti, Badji, Biton, Cauly, Swierczok

Allenatore: Pavel Vrba

Squalificati: –

Indisponibili: –



