Probabili formazioni Ludogorets Roma/ Diretta tv: Mourinho sceglie Mady Camara?

PROBABILI FORMAZIONI LUDOGORETS ROMA: CHI GIOCA A RAZGRAD?

Con le probabili formazioni di Ludogorets Roma ci avviciniamo alla partita che si gioca alle ore 19:00 di giovedì 8 settembre, valida per la prima giornata nel girone di Europa League 2022-2023. I giallorossi arrivano a questa competizione grazie alla vittoria della Conference League, anche se poi si sarebbero qualificati attraverso la classifica dello scorso campionato; José Mourinho sa di poter arrivare in fondo anche a questo torneo, che sarà chiaramente più complesso soprattutto nella sua fase ad eliminazione diretta, e intanto spera di prendersi il primo posto nel girone (abbordabile) così da evitare i playoff.

Il Ludogorets è una squadra che possiamo considerare ridimensionata rispetto a qualche tempo fa, quando era arrivata anche in Champions League; sicuramente è in corsa per un posto nella prossima fase di Europa League, e per questa partita contro la Roma potrebbe sfruttare il clamoroso 0-4 incassato dai giallorossi a Udine. Adesso comunque andiamo a fare una rapida valutazione sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare giovedì sera: aspettando che si giochi, diamo un rapido sguardo all’analisi delle probabili formazioni di Ludogorets Roma.

DIRETTA LUDOGORETS ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ludogorets Roma viene garantita dalla televisione satellitare: naturalmente si tratterà di un appuntamento riservato ai soli abbonati, in questo caso il canale di riferimento è Sky Sport Uno che trovate al numero 201 del vostro decoder. Come sempre, in assenza di un televisore si potrà poi usufruire senza costi aggiuntivi del servizio di diretta streaming video, disponibile grazie all’applicazione Sky Go; sempre in mobilità la partita valida per la prima giornata di Europa League è accessibile anche ai clienti della piattaforma DAZN, visibile con i suoi canali anche attraverso la stessa Sky.

PROBABILI FORMAZIONI LUDOGORETS ROMA

LE SCELTE DI SIMUNDZA

Ludogorets Roma dovrebbe essere affrontata con il 4-2-3-1 da Ante Simundza, allenatore della squadra bulgara. In porta vedremmo Padt, con una linea difensiva nella quale Verdon e Terziev sarebbero i due centrali lasciando invece a Cicinho e Nedyalkov le due corsie laterali. Avremo poi una mediana con Yordanov e Piotrowski che si piazzano davanti alla difesa cercando di fare filtro ma anche di impostare nel modo giusto la manovra; per quanto riguarda invece la zona della trequarti, ipotizziamo uno schieramento nel quale Cauly sarà in posizione centrale e avrà in Despodov il riferimento a destra, con la maglia di esterno sinistro che andrà invece a Delev. Davanti, il ballottaggio per il ruolo di centravanti è tra Igor, che parte favorito, e Matias Tissera.

GLI 11 DI MOURINHO

Le scelte di Mourinho per Ludogorets Roma sono da valutare: quasi certamente il portiere sarà comunque Rui Patricio, ma davanti al portoghese potremmo vedere una linea difensiva inedita con Kumbulla e Matias Viña titolari, di conseguenza l’unica conferma rispetto allo schieramento classico sarebbe quella di Gianluca Mancini o Ibañez. Anche sugli esterni potrebbe esserci qualche variazione sul tema: pensiamo eventualmente a Celik e Zalewski che prenderebbero il posto di Karsdorp e Spinazzola, e dunque si capisce che quest’anno il turnover di Mourinho potrebbe essere più massiccio. In mezzo al campo può operare Cristante, schierato eventualmente in compagnia di Mady Camara; davanti andrebbe a giocare Lorenzo Pellegrini, nella Roma anti-Ludogorets si va poi verso la conferma di Dybala e Abraham.

PROBABILI FORMAZIONI LUDOGORETS ROMA: IL TABELLINO

LUDOGORETS (4-2-3-1): Padt; Cicinho, Verdon, Terziev, Nedyalkov; Yordanov, Piotrowski; Despodov, Cauly, Delev; Igor. Allenatore: Ante Simundza

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Kumbulla, Viña; Celik, Cristante, M. Camara, Zalewski; Dybala, Lo. Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho











